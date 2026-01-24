Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του

Κύμα εκκαθαρίσεων στον κινεζικό στρατό

Newsbomb

Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι μία και μόνο φράση που προκάλεσε τον σεισμό στον κινεζικό στρατό. Στις 15:00 ώρα Πεκίνου, το Σάββατο, εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Άμυνας μια λιτή ανακοίνωση: εις βάρος του Τζανγκ Γιουσιά διεξάγεται έρευνα για την υπόθεση «σοβαρών πειθαρχικών και νομικών παραβάσεων». Και δεν πρόκειται για οποιονδήποτε, αλλά για τον ανώτατο στρατιωτικό της Κίνας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκκαθάριση που συγκλονίζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό υπό την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ. Εδώ και δεκαετίες δεν έχει καθιερωθεί στρατιωτικός τόσο υψηλού βαθμού. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Τζανγκ θεωρούνταν ο στενότερος έμπιστος του Σι στο στράτευμα.

Οι πατέρες των δύο ανδρών ήταν βετεράνοι της κομμουνιστικής επανάστασης και διατηρούσαν στενή σχέση. Το ότι ο Σι απομακρύνει τώρα τον Τζανγκ δείχνει πόσο βαθιά είναι η δυσπιστία του απέναντι στην ίδια τη στρατιωτική του ηγεσία. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διερευνάται και δεύτερος κορυφαίος στρατηγός, ο Λιου Τζενλί.

Πλήρης αποκαθήλωση

Τη νύχτα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua δημοσίευσε μια προαναγγελία ενός καταδικαστικού κύριου άρθρου που επρόκειτο να δημοσιευτεί την Κυριακή στην εφημερίδα του στρατού PLA Daily . Σε αυτό αναφέρεται ότι οι δύο καθαιρεθέντες αξιωματικοί «καταχράστηκαν σοβαρά την εμπιστοσύνη που τους δόθηκε» και «επιδείνωσαν δραματικά τα πολιτικά και τα φαινόμενα διαφθοράς που απειλούν την απόλυτη ηγεσία του Κόμματος επί των ενόπλων δυνάμεων». Πρόκειται για πλήρη και ολοκληρωμένη καταδίκη.

Πέντε από τα έξι μέλη της Στρατιωτικής Επιτροπής έχουν απομακρυνθεί

Ο Τζανγκ είναι αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, δηλαδή της πυρηνικής εξουσίας πάνω στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις. Στην Κίνα, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός δεν υπάγεται στο κράτος αλλά αποτελεί τον ένοπλο βραχίονα του Κόμματος. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ, πολιτικός και όχι στρατιωτικός. Ο στρατηγός Τζανγκ ήταν το «νούμερο δύο»: το δεξί χέρι του Σι με στολή.

Το πόσο ριζικά έχει αναδιαμορφωθεί ο Σι την Επιτροπή φαίνεται από τα στοιχεία: από τους έξι στρατιωτικούς που διόρισαν στο τελευταίο συνέδριο του ΚΚΚ το 2022, οι πέντε έχουν ήδη απομακρυνθεί. Πέρυσι, για παράδειγμα, καθαιρέθηκε ο δεύτερος τη τάξει στρατηγός Χε Γουεϊντόνγκ. Ο Λι Σανγκφού, που είχε για ένα διάστημα τον κυρίως συμβολικό ρόλο του υπουργού Άμυνας, είχε χάσει την εύνοια του Σι ήδη από το 2023.

Πλέον, εκτός από τον ίδιο τον Σι, μόνο ένα μέλος παραμένει στην Επιτροπή: ο Ζανγκ Σενγκμίν, αρμόδιος —όχι τυχαία— για πειθαρχικά ζητήματα.

Ένας από τους λίγους με πολεμική εμπειρία

Ο καθαιρεθείς Τζανγκ Γιουσιά είναι ένας από τους ελάχιστους κορυφαίους Κινέζους στρατιωτικούς με πραγματική πολεμική εμπειρία. Το 1979 και το 1984 πολέμησε κατά του Βιετνάμ. «Στη μάχη, ο Τζανγκ Γιουσιά διακρίθηκε τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα», έγραφαν κινεζικά κρατικά μέσα το 2017 σε άρθρο με τίτλο «Αυτοί οι εν ενεργεία Κινέζοι στρατηγοί πολέμησαν στο πεδίο της μάχης».

Ίσως και γι’ αυτό ο Σι κράτησε τον έμπιστό του, μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής από το 2012, στην κορυφή της εξουσίας πέρα από τα καθιερωμένα όρια συνταξιοδότησης. Ο Τζανγκ είναι 75 ετών, σαφώς πάνω από το ηλικιακό όριο τόσο για τον στρατό όσο και για το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος, στο οποίο επίσης συμμετείχε.

Ο Σι φαινόταν να μην θέλει να αποχωριστεί τον γεννημένο στο Πεκίνο στρατηγό. Μόλις στα τέλη Δεκεμβρίου, οι δύο άνδρες εμφανίζονταν μαζί στην κρατική τηλεόραση, σε τελετή όπου ο Τζανγκ προήγαγε αξιωματικούς στον βαθμό του στρατηγού. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φάνηκαν να στέκονται πλάι πλάι και να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο.

Τι οδήγησε στη ρήξη;

Το τι ακριβώς οδήγησε στη ρήξη παραμένει αντικείμενο εικασιών. Οι συνηθέστερες αιτίες εκκαθαρίσεων στελεχών στην Κίνα είναι η πολιτική απιστία ή η διαφθορά. Στο άρθρο του Xinhua, το οποίο αναδημοσίευσε και το υπουργείο Άμυνας, γίνεται λόγος τόσο για «πολιτικές και ιδεολογικές» παραβάσεις όσο και για διαφθορά.

Ο Τζανγκ είχε στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών. Πολλές πρόσφατες έρευνες σε βάρος στρατιωτικών αφορούσαν κακοτεχνίες στους εξοπλισμούς και υπεξαίρεση κονδυλίων.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σι έχει απομακρύνει πολλούς διοικητές και περίπου δύο δωδεκάδες στρατηγούς. Κανείς όμως τόσο ισχυρός όσο ο Τζανγκ δεν είχε πληγεί έως τώρα. «Το βήμα αυτό είναι άνευ προηγουμένου στην ιστορία του κινεζικού στρατού και ισοδυναμεί με πλήρη εξάλειψη της ανώτατης ηγεσίας», δήλωσε στους New York Times ο πρώην αναλυτής της CIA Κρίστοφερ Κ. Τζόνσον. Ο Σι φαίνεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό είναι τόσο σοβαρά, ώστε απαιτείται πλήρης αλλαγή ηγεσίας.

Στόχος ο απόλυτος έλεγχος ενόψει 2027

Ο πολιτικός επιστήμονας Γουίλι Λαμ εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και εσωτερική διαμάχη για τους διορισμούς στη Στρατιωτική Επιτροπή. Κατά μία ερμηνεία, πρόσωπα προσκείμενα στον Τζανγκ και επικριτικά προς τον Σι ενδέχεται να προσπαθούν να περιορίσουν την επιρροή των πιστών στον Σι.

«Όσο περισσότερο παραμένει ένας στρατηγός στην εξουσία τόσο πολύ ο κίνδυνος να δημιουργήσει τη δική του φατρία και να είναι λιγότερο πιστός στον Σι», δήλωσε στο Bloomberg ο ειδικός για την Κίνα Άλφρεντ Γου. Ο Σι επιδιώκει απόλυτη αφοσίωση, ιδίως καθώς το 2027 πλησιάζει ένα κρίσιμο ορόσημο: το συνέδριο του ΚΚΚ και η προθεσμία που έχει θέσει για τον εκσυγχρονισμό του στρατού.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο στόχος είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός να είναι θεωρητικά σε θέση να επιτεθεί στην Ταϊβάν έως το 2027, όταν θα συμπληρώσει 100 χρόνια ύπαρξης. Ωστόσο, η αστάθεια στην ηγεσία του υποδηλώνει ότι ο επανεξοπλισμός μπορεί να συνοδεύεται από περισσότερα προβλήματα απ' όσα αναμένονταν.

«Η πολιτική εξουσία πηγάζει από την κάννη του όπλου», έλεγε ο Μάο Τσετούνγκ. Ο πολιτικός Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να αμφιβάλλει αν ελέγχει πλήρως αυτές τις κάννες.

Με πληροφορίες του Spiegel

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα: Μια φωτογραφία από το παρελθόν της παλιάς πόλης

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τιμοκατάλογος» ναρκωτικών με γκράφιτι σε τοίχο σχολικού συγκροτήματος

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα χωρίς αισθήσεις μετά από τροχαίο στην Παραλία

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Ουόριορς λόγω της κατάστασης στη Μινεάπολη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιγάντια καλαμάρια έκαναν την εμφάνισή τους στη Μαρίνα Ρεθύμνου

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό - Δύο τραυματίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:23ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0: «Ανάσα» για τους Λαρισαίους, κυνηγούν θαύμα πλέον οι Σερραίοι

22:14LIFESTYLE

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αναπολούν τις «υπερόχες αναμνήσεις» με τον γιο τους, Μπρούκλιν

22:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα χωρίς αισθήσεις μετά από τροχαίο στην Παραλία

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο - «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία»: Η κραυγή απόγνωσης του πατέρα του

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιγάντια καλαμάρια έκαναν την εμφάνισή τους στη Μαρίνα Ρεθύμνου

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ