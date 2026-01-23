Ο πιο φονικός σεισμός στην Ιστορία: Άφησε πίσω του 830.000 νεκρούς και «κατάπιε» μια αυτοκρατορία

Η Ιστορία γράφεται συχνά με πολέμους, αυτοκρατορίες και μεγάλες ανακαλύψεις. Υπάρχουν όμως στιγμές που αλλάζει πορεία χωρίς προειδοποίηση. Στις 23 Ιανουαρίου 1556 , η επαρχία Σανσί στην Κίνα βιώνει το πιο φονικό σεισμικό γεγονός που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι εκτιμήσεις μιλούν για περισσότερους από 830.000 νεκρούς . Ένας αριθμός που ακόμη και σήμερα μοιάζει αδιανόητος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας