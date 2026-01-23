Επικίνδυνοι αερόσακοι από την Κίνα σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Του Γιάννη Σκουφή

Οι αμερικανικές αρχές ασφαλείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μεταχειρισμένα και επισκευασμένα αυτοκίνητα που ενδέχεται να έχουν εφοδιαστεί με ελαττωματικούς αερόσακους από την Κίνα. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), οι αερόσακοι αυτοί έχουν συνδεθεί με τουλάχιστον οκτώ θανάτους και δύο σοβαρούς τραυματισμούς.

Το πρόβλημα εντοπίζονται στον εκρηκτικό μηχανισμό για αερόσακους που κατασκευάστηκαν από την κινεζική εταιρεία Jilin Province Detiannuo και φέρονται να έχουν εισαχθεί παράνομα στις ΗΠΑ. Οι αερόσακοι εγκαταστάθηκαν κατά τις επισκευές οχημάτων μετά από τρακαρίσματα.

Οι αερόσακοι αυτοί, σε περίπτωση σύγκρουσης, δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται. Αντίθετα, εκρήγνυνται στέλνοντας μεταλλικά θραύσματα στο σώμα του οδηγού, συγκεκριμένα στο στήθος, το πρόσωπο ή τα μάτια. Το πρόβλημα έχει διαπιστωθεί κυρίως σε μοντέλα Chevrolet Malibu και Hyundai Sonata, με κοινό χαρακτηριστικό τους ότι είχαν επισκευαστεί μετά από σοβαρά ατυχήματα.

Η κυβέρνηση καλεί τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν άμεσα τα οχήματά τους, ειδικά αν αυτά έχουν ιστορικό ατυχήματος ή χαρακτηρίζονται ως rebuild. Εάν εντοπιστεί αερόσακος από την Detiannuo, το όχημα δεν πρέπει να κυκλοφορεί πριν αντικατασταθεί.

Παράλληλα, ζητείται από συνεργεία και εμπόρους ανταλλακτικών να ενημερώσουν τις αρχές αν έχουν παραλάβει ή τοποθετήσει τέτοιους αερόσακους.

Η NHTSA συνεργάζεται με το FBI και τις τελωνειακές αρχές, στο πλαίσιο διερεύνησης της παράνομης εισαγωγής και διανομής των συγκεκριμένων εξαρτημάτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.