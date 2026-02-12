Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Τρίτης με έντονους πόνους και πυρετό.

Χθες, Τετάρτη, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για βελτίωση της κατάστασής του, ωστόσο σήμερα, νεότερη ενημέρωση από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται, αναφέρει ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα υποβληθεί σε χειρουργείο το Σάββατο για τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης που εντοπίστηκε.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

«Ιατρική Ανακοίνωση για τον κ. Γεώργιο Μαζωνάκη

Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

Τι είναι η χολολιθίαση

Η χολολιθίαση είναι ο σχηματισμός λίθων (πέτρες) στη χοληδόχο κύστη λόγω συσσώρευσης χοληστερόλης ή χολερυθρίνης, επηρεάζοντας περίπου το 10% του πληθυσμού.

Συχνά είναι ασυμπτωματική, αλλά μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο (κωλικό) δεξιά στην κοιλιά, ναυτία και δυσπεψία.

Βασικοί παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εμφάνιση χολολιθίασης είναι οι παρακάτω:

Παχυσαρκία

Ηλικία

Γυναικείο φύλο

Εγκυμοσύνη

Κληρονομικότητα

Ολική παρεντερική διατροφή

Γρήγορη απώλεια βάρους / Εξαντλητικές δίαιτες

Ορισμένα φάρμακα που εμπεριέχουν οιστρογόνα

Αιματολογικές νόσοι όπως αναιμία

Τα συμπτώματα

Συνήθως δεν εμφανίζονται συμπτώματα σε περίπτωση χολολιθίασης, εάν όμως εμφανιστούν τα βασικά είναι τα παρακάτω:

Πόνο στην κοιλιά και την πλάτη . Ο πόνος είναι γενικά σπάνιος, αλλά ιδιαίτερα οξύς.

. Ο πόνος είναι γενικά σπάνιος, αλλά ιδιαίτερα οξύς. Αύξηση του πόνου στην κοιλιά μετά την κατανάλωση ενός λιπαρού γεύματος.

στην κοιλιά μετά την κατανάλωση ενός λιπαρού γεύματος. Πυρετός, σε περίπτωση που η χοληδόχος κύστη ή ο χοληδόχος πόρος μολυνθεί.

Τα σοβαρά συμπτώματα και οι επιπλοκές της χολολιθίασης προκύπτουν όταν οι πέτρες αποφράσσουν τον κυστικό πόρο, τους χοληφόρους πόρους ή και τα δύο. Η προσωρινή απόφραξη του κυστικού πόρου οδηγεί σε πόνο στα χοληφόρα, αλλά είναι συνήθως βραχύβιος.

Διαβάστε επίσης