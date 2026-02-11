Γιώργος Μαζωνάκης: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του - Πότε θα πάρει εξιτήριο

Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο 

Γιώργος Μαζωνάκης: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του - Πότε θα πάρει εξιτήριο

Φωτογραφία αρχείου

INTIME NEWS
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε το απόγευμα της Τρίτης (10/2).

Ο δημοφιλής ερμηνευτής ανέβασε πυρετό και είχε δυνατούς πόνους στην κοιλιά με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι πάσχει από ιογενή λοίμωξη και του χορήγησαν άμεσα φαρμακευτική αγωγή. Ήδη η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό, ακόμη, το πότε.

Ο ίδιος εμφανίζεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και αναμένει να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

Το χρονικό

Ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στην οικία του στα νότια προάστια όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό και οξείς πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οικεία του πρόσωπα καθώς και ο προσωπικός του ιατρός, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στην κλινική για ιατρική φροντίδα. Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, ο δικηγόρος του, Γιώργος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι πρόκειται για ιογενή λοίμωξη. Όπως διευκρίνισε, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο θα παραμείνει και σήμερα νοσηλευόμενος για καθαρά προληπτικούς λόγους.

