Γιώργος Μαζωνάκης: Συνέχισε να τραγουδά χωρίς μικρόφωνο μετά το μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιαιώς

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς, όταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και τον φωτισμό, τα οποία διακόπηκαν αιφνιδιαστικά.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, ωστόσο, δεν πτοήθηκε από τις δυσκολίες και συνέχισε την εμφάνισή του τραγουδώντας χωρίς μικρόφωνο, απευθείας προς το κοινό. Μάλιστα, ζήτησε από τους θεατές να πλησιάσουν πιο κοντά στη σκηνή, ώστε να μπορεί να ακούγεται η φωνή του.

Παρότρυνε το κοινό να δώσει ρυθμό με το χειροκρότημα, προκειμένου να συνεχίσουν όλοι μαζί το τραγούδι «Υπάρχω», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη και αυθόρμητη στιγμή στη βραδιά, με τους αναμμένους φακούς των κινητών να φωτίζουν τον χώρο.

https://www.instagram.com/reel/DT2FrCXAvGW/

Λίγο αργότερα, τα φώτα άρχισαν σταδιακά να επανέρχονται, ωστόσο τα μικρόφωνα εξακολουθούσαν να μην λειτουργούν κανονικά. Έτσι, καλλιτέχνης και κοινό τραγούδησαν όλοι μαζί, το «Υπάρχω», σε μια εικόνα που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε και ο Apon, ο οποίος εμφανίζεται μαζί του στο ίδιο σχήμα, στηρίζοντάς τον έμπρακτα καθ’ όλη τη διάρκεια του απρόοπτου.

https://www.instagram.com/reel/DT3QEkTgsG4/

