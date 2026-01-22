Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά»

Ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε πριν από λίγο καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, μίλησε στο OPEN και εκμυστηρεύτηκε ότι δεν περίμενε να δεχτεί όλο αυτό το μίσος επειδή μίλησε δημόσια.

«Στην αρχή, όταν δέχτηκα όλο αυτό το μίσος, το οποίο δεν περίμενα να λάβω, σκέφτηκα να αποσύρω την μήνυση μου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη», ξεκίνησε λέγοντας ο 21χρονος τραγουδιστής.

«Πίστευα ότι κάποιοι γονείς θα καταλάβουν. Ότι ένα παιδί 21 χρονών κάτι λέει. Γενικά, έβλεπα ότι πολλοί άνθρωποι -μεγάλης ηλικίας- μιλούν δημόσια και τοποθετούνται για εμένα, χωρίς να έχουν μιλήσει μαζί μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ, γιατί δεν μίλησε κανείς μαζί μου να με ρωτήσει (σ.σ. τι έχει συμβεί) ανθρώπινα, off the record, να με κάνει να νιώσει άνετα να μιλήσω», τόνισε.

Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά

Εξηγώντας γιατί επέλεξε τώρα να κάνει την καταγγελία του, ο 21χρονος είπε: «Πίστευα ότι όταν τελείωνε η συνεργασία μας (σ.σ. με τον Γιώργο Μαζωνάκη) η ζωή μου θα συνεχιζόταν κανονικά. Εν τέλη, κάτι μέσα μου με έτρωγε και δεν μπορούσε να το αφήσω έτσι. Μου είχαν πει "ή μίλησε τώρα ή φύγε"».

Μάλιστα, ο 21χρονος, τόνισε ότι, σε μία περίπτωση υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι την ώρα που σημειώθηκε ένα από τα περιστατικά που κατήγγειλε. «(σ.σ. Το περιστατικό) σημειώθηκε πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα εκείνης της βραδιάς» εξήγησε. Όπως τόνισε: «Κάποια από αυτά τα περιστατικά ξεπερνούσαν το σημείο της ασέλγειας».

Ο Μαζωνάκης δεν είχε καταλάβει ότι με παρενοχλούσε

Σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξης, ο 21χρονος τραγουδιστής είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε καταλάβει ότι τον παρενοχλούσε και αν το καταλάβαινε δεν θα επαναλαμβανόταν. «Δεν ήταν μόνο μία φορά (σ.σ. που το έκανε αυτό), ήταν συνεχόμενες».

Όσον αφορά το πώς ένιωσε για τα περιστατικά, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ένιωθε άβολα: «Ένιωθα άβολα, γιατί είχα ακούσει ότι γενικά πρέπει να το κάνεις αυτό. Μου έχει τύχει άλλες δύο φορές αυτό. Είχα έναν ατζέντη που μου έλεγε "Έλα το βράδυ από το σπίτι, αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάποια δουλειά"».

