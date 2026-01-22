Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά»

Ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε πριν από λίγο καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, μίλησε στο OPEN

Newsbomb

Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε πριν από λίγο καιρό τον Γιώργο Μαζωνάκη για σεξουαλική παρενόχληση, μίλησε στο OPEN και εκμυστηρεύτηκε ότι δεν περίμενε να δεχτεί όλο αυτό το μίσος επειδή μίλησε δημόσια.

«Στην αρχή, όταν δέχτηκα όλο αυτό το μίσος, το οποίο δεν περίμενα να λάβω, σκέφτηκα να αποσύρω την μήνυση μου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη», ξεκίνησε λέγοντας ο 21χρονος τραγουδιστής.

«Πίστευα ότι κάποιοι γονείς θα καταλάβουν. Ότι ένα παιδί 21 χρονών κάτι λέει. Γενικά, έβλεπα ότι πολλοί άνθρωποι -μεγάλης ηλικίας- μιλούν δημόσια και τοποθετούνται για εμένα, χωρίς να έχουν μιλήσει μαζί μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ, γιατί δεν μίλησε κανείς μαζί μου να με ρωτήσει (σ.σ. τι έχει συμβεί) ανθρώπινα, off the record, να με κάνει να νιώσει άνετα να μιλήσω», τόνισε.

Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά

Εξηγώντας γιατί επέλεξε τώρα να κάνει την καταγγελία του, ο 21χρονος είπε: «Πίστευα ότι όταν τελείωνε η συνεργασία μας (σ.σ. με τον Γιώργο Μαζωνάκη) η ζωή μου θα συνεχιζόταν κανονικά. Εν τέλη, κάτι μέσα μου με έτρωγε και δεν μπορούσε να το αφήσω έτσι. Μου είχαν πει "ή μίλησε τώρα ή φύγε"».

Μάλιστα, ο 21χρονος, τόνισε ότι, σε μία περίπτωση υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι την ώρα που σημειώθηκε ένα από τα περιστατικά που κατήγγειλε. «(σ.σ. Το περιστατικό) σημειώθηκε πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα εκείνης της βραδιάς» εξήγησε. Όπως τόνισε: «Κάποια από αυτά τα περιστατικά ξεπερνούσαν το σημείο της ασέλγειας».

Ο Μαζωνάκης δεν είχε καταλάβει ότι με παρενοχλούσε

Σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξης, ο 21χρονος τραγουδιστής είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε καταλάβει ότι τον παρενοχλούσε και αν το καταλάβαινε δεν θα επαναλαμβανόταν. «Δεν ήταν μόνο μία φορά (σ.σ. που το έκανε αυτό), ήταν συνεχόμενες».

Όσον αφορά το πώς ένιωσε για τα περιστατικά, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ένιωθε άβολα: «Ένιωθα άβολα, γιατί είχα ακούσει ότι γενικά πρέπει να το κάνεις αυτό. Μου έχει τύχει άλλες δύο φορές αυτό. Είχα έναν ατζέντη που μου έλεγε "Έλα το βράδυ από το σπίτι, αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάποια δουλειά"».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase - Επίθεση και κατά των New York Times

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 19χρονος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Προβληματισμός στους αγρότες και συνάντηση την Παρασκευή για τις επόμενες κινήσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συμφωνίες στο Νταβός για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

23:18LIFESTYLE

Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Υπήρχε μάρτυρας έξω από το καμαρίνι σε ένα από τα περιστατικά»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να προσφέρουν στη Ρωσία κατάπαυση πυρός για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την επίθεση με τσεκούρι σε ΙΧ  

22:58MEETING POINT

Οι αμβλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού, οι καταιγιστικές αντιδράσεις και ο Βολταίρος

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0: Τα γκολ από τον «ασπρόμαυρο» θρίαμβο στην Τούμπα και τα Highlights

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης: Προσυπογραφή μόνο για τη Γάζα

22:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δέκα ακόμη μελη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο ανάμεσα στους 10 πρώτους νομούς με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι - Συνολικά έχουν συλληφθεί τέσσερα παιδιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Μακάμπι - Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο «πλήγμα» με Όσμαν, εκτός δωδεκάδας ο Τούρκος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ