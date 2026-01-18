Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει

O Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια τον κόσμο, που είχε σχηματίσει ουρά έξω από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται, θέλοντας με την κίνηση αυτή «να τους ζεστάνει» όπως είπε.

Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο καλλιτέχνης βγήκε έξω από το κέντρο όπου τραγουδάει, και αρχικά χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε να μπει στο μαγαζί για να παρακολουθήσει το πρόγραμμά του. Σε βίντεο που ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εμφανίζεται να μιλάει με τον κόσμο λέγοντας «αγάπες μου, τι κάνετε;».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά» και όπως καταγράφεται στο βίντεο, ένας σερβιτόρος βγήκε στον δρόμο με έναν γεμάτο δίσκο από σφηνάκια, τα οποία προσέφεραν στον κόσμο, έπειτα από πρωτοβουλία του τραγουδιστή. «Οινόπνευμα φτηνό» έγραψε ο καλλιτέχνης στο Instagram story του, χρησιμοποιώντας τον τίτλο από κομμάτι που έχει τραγουδήσει.