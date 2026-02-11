Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στην οικία του στα νότια προάστια όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό και οξείς πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οικεία του πρόσωπα καθώς και ο προσωπικός του ιατρός, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στην κλινική για ιατρική φροντίδα. Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, ο δικηγόρος του, Γιώργος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι πρόκειται για ιογενή λοίμωξη. Όπως διευκρίνισε, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο θα παραμείνει και σήμερα νοσηλευόμενος για καθαρά προληπτικούς λόγους.

