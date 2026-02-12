Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

Για ένα ακόμη 24ώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική λόγω πυρετού και πόνου στο στομάχι.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ΑΝΤ1 έξω από το δωμάτιο του γνωστού τραγουδιστή έχει τοποθετηθεί security, ο οποίος βρίσκεται εκεί επί 24ώρου βάσεως και ο λόγος έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα που επιθυμεί ο καλλιτέχνης αλλά και επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο η διοίκηση της κλινικής αποφάσισε να μην υπάρχει καμία ενόχληση από θαυμαστές ή ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του τραγουδιστή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1 πιθανότατα δεν θα δοθεί ούτε σήμερα εξιτήριο στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων.