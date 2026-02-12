Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική 

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ένα ακόμη 24ώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική λόγω πυρετού και πόνου στο στομάχι.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ΑΝΤ1 έξω από το δωμάτιο του γνωστού τραγουδιστή έχει τοποθετηθεί security, ο οποίος βρίσκεται εκεί επί 24ώρου βάσεως και ο λόγος έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα που επιθυμεί ο καλλιτέχνης αλλά και επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο η διοίκηση της κλινικής αποφάσισε να μην υπάρχει καμία ενόχληση από θαυμαστές ή ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του τραγουδιστή, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1 πιθανότατα δεν θα δοθεί ούτε σήμερα εξιτήριο στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας

09:43WHAT THE FACT

«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli μέσα στην Άγκυρα – Πού είναι οι πατριώτες του πληκτρολογίου;

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν αιφνιδίασε τον Μητσοτάκη με τις θετικές δηλώσεις και το Διεθνές Δίκαιο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προσπάθησε να «μπλοκάρει πλήρως» το WhatsApp σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιούν υπηρεσία που ελέγχεται από το κράτος

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επιτέλους έναν νέο τρόπο να παρακολουθούν το νερό οπουδήποτε στη Γη

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστάσης Παπαληγούρας: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό – Μία ζωή αφοσίωσης στην πατρίδα

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

08:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσικνοπέμπτη με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και… ομπρέλες πάνω από τη σούβλα

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

12 Φεβρουαρίου 2026: Ημερομηνία ορόσημο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τον Παναθηναϊκό

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

08:29TRAVEL

Η Σάμος ανάμεσα στους πιο υποσχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2026

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κριτήριο επιλογής των συνέδρων βάζει «φωτιά» στο ΠΑΣΟΚ - Πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη σύνθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στις γραμμές

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει και 22 χιλιάρικα» - Ξεσπούν οι γονείς των δύο νεαρών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας

09:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με 24ώρη φύλαξη security έξω από το δωμάτιο του - Τα νεότερα της υγείας του

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει σήμερα στην Αθήνα και σε όλα τα προάστια της Αττικής

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια δολοφονία στο Ηράκλειο: 37χρονος σκότωσε 40χρονο για τα μάτια μιας γυναίκας

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του 27χρονος εκπαιδευτικός – Τον εντόπισε συνάδελφός του

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα οργανωμένης σπείρας γνωστός δικηγόρος – «Μέσα σε δευτερόλεπτα μου πήραν 20.000 ευρώ»

09:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου – Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Επείγουσα προειδοποίηση για επικίνδυνο ιό που προκαλεί πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις

09:07ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Έρανος για τη χήρα και τα παιδιά του ηθοποιού ξεπέρασε τα 1.1 εκατ. δολάρια μέσα σε λίγες ώρες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες βρήκαν αυγό δεινοσαύρου μέσα σε άλλο αυγό - Ήταν θαμμένο για 68 εκατομμύρια χρόνια

06:28LIFESTYLE

Από φρικτές δολοφονίες μέχρι τραγικά ατυχήματα: Οι θάνατοι διασήμων που συγκλόνισαν τo Χόλιγουντ

06:08ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Συγκινεί η τελευταία φωτογραφία με την αφιέρωση στην κόρη του και τον πατέρα του

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

02:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έριξε... βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ