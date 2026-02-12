Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα: Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

Η 14η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως η «Ημέρα των Ερωτευμένων» και η Ελλάδα δεν εξαιρείται από τον εορτασμό της.

Την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου, του καθολικού Αγίου έχει καταστεί ως «προστάτης» των ερωτευμένων.

Όταν η Εκκλησία προσπάθησε να τιμήσει την Ημέρα των Ερωτευμένων με μάρτυρες της Ορθοδοξίας

Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκαζε την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου ως ξενόφερτη και έκανε πολλές απόπειρες για να αντικαταστήσει τον καθολικό Άγιο με μάρτυρες της ορθοδοξίας.

Τον Ιανουάριο του 2000, λίγες εβδομάδες προτού τα καταστήματα αρχίσουν να διακοσμούν τις βιτρίνες τους με καρδιές και τριαντάφυλλα για να υποδεχθούν την γιορτή των ερωτευμένων, ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έκανε μία ασυνήθιστη δήλωση από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

Στιγμιότυπο από την εκπομπή στο ραδιόφωνο της «Εκκλησίας της Ελλάδας», παρουσία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου / Πηγή: YouTube

Αντί για τη 14η Φεβρουαρίου, που οι ρωμαιοκαθολικοί τιμούν τον Άγιο Βαλεντινο, αντιπρότεινε στα ελληνορθόδοξα ζευγάρια να γιορτάζουν μία μέρα νωρίτερα. Στις 13, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, τιμάται η μνήμη του Ακύλα και της Πρισκίλλης, μαθητών του Αποστόλου Παύλου.

Ο Χριστόδουλος υποστήριξε ότι η μνήμη των δύο αγίων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγάπη και τον έρωτα. Μάλιστα, έκλεισε λέγοντας ότι αν τις ημέρες εκείνες βρισκόταν στην Αθήνα, θα τελούσε ειδική λειτουργία αφιερωμένη στα ζευγάρια.

Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος, η πρότασή του δεν ευοδώθηκε. Τα επόμενα χρόνια, η 13η Φεβρουαρίου δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι της 14ης ως ημέρα των ερωτευμένων και οι Έλληνες εξακολούθησαν να ανταλλάσσουν δώρα και φιλιά του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι μάρτυρες Ακύλας και Πρίσκιλλα

Οι απόστολοι Πρίσκιλλα (ή και Πρίσκα) και Ακύλας ήταν ζευγάρι Ιουδαίων από τον Πόντο, σκηνοποιοί και οι δύο στο επάγγελμα. Για το ζεύγος αυτό υπάρχουν πληροφορίες κυρίως στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.

Κατά τον διωγμό του αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.) αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Ρώμη όπου έμεναν, και να έλθουν στην Κόρινθο. Αν η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας ήταν ήδη χριστιανοί όταν εκδιώχθηκαν από τη Ρώμη, δεν μαρτυρείται. Το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος έμεινε μαζί τους στην Κόρινθο, σημαίνει και αποδοχή της χριστιανικής τους πίστης.

Κατά μία άποψη, η οποία διατυπώνεται στο συναξάρι της 13ης Φεβρουαρίου, βαπτίσθηκαν από τον Παύλο στην Κόρινθο.

Στην Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για αυτούς «Χαιρετισμούς στην Πρίσκιλλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες των εθνών».

Δεν υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες για το τέλος τους, μερικοί όμως συναξαριστές αναφέρουν ότι αποκεφαλίστηκαν από τους ειδωλολάτρες.

Η μνήμη τους εορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου.

