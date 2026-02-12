Άγιος Βαλεντίνος με... εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια: Στα 5 ευρώ κατά μέσο όρο το τριαντάφυλλο

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Αττικής, Μάριος Βαλλιάνος, αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τη φετινή γιορτή του έρωτα

Ελένη Μητσάλη

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
Με εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια αναμένεται να υποδεχθούν τα ανθοπωλεία τη φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, οι καταναλωτές συνεχίζουν να επιλέγουν τα λουλούδια ως βασικό τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων τους.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Αττικής, Μάριος Βαλλιάνος, αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τη φετινή γιορτή του έρωτα, από τις προτιμήσεις του κοινού έως τις τιμές και τις προμήθειες.

Όπως επισημαίνει, «ο Βαλεντίνος έχει επινοηθεί, διότι έρχεται να καλύψει μια ανάγκη των ανθρώπων, διότι οι άνθρωποι ήθελαν όταν ήταν ερωτευμένοι να εκφράσουν το συναίσθημά τους με κάποιο τρόπο». Παράλληλα τονίζει ότι «ο κόσμος έχει τη διάθεση να εκφράσει τα συναισθήματά του με τα λουλούδια τη συγκεκριμένη ημέρα».

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Eurokinissi

Γιατί το κόκκινο τριαντάφυλλο κυριαρχεί

Κυρίαρχο ρόλο, όπως κάθε χρόνο, έχει το κόκκινο χρώμα. «Όσον αφορά τα λουλούδια, καθιερώθηκε το κόκκινο ως χρώμα, επειδή το πιο δημοφιλές λουλούδι είναι το τριαντάφυλλο και σηματοδοτεί ουσιαστικά την έννοια του Βαλεντίνου», εξηγεί.

Η αυξημένη ζήτηση και η πίεση στις τιμές

Ωστόσο, ο κ. Βαλλιάνος διευκρινίζει πως η αυξημένη ζήτηση δεν συνδέεται με αυξημένη παραγωγή. «Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα κόκκινα τριαντάφυλλα που φυτρώνουν στη γη τις ημέρες του Βαλεντίνου είναι ίδια σε αριθμό με εκείνα που φυτρώνουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να έχει συμπαρασύρει την τιμή των λουλουδιών προς τα επάνω».

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τι προτιμούν οι καταναλωτές

Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Αττικής αναφέρει ότι «η προτίμηση των καταναλωτών στα λουλούδια είναι αρχικά τα κόκκινα τριαντάφυλλα με οποιαδήποτε μορφή, όπως σε μπουκέτο, σε σύνθεση, στο σχήμα μιας καρδιάς». Παράλληλα υπογραμμίζει ότι «ακόμα κι ένα μόνο τριαντάφυλλο μπορεί να εκφράσει το συναίσθημα κάποιου το ίδιο καλά με κάτι πολύ πιο μεγάλο».

Ορχιδέες, ζέρμπερες και εναλλακτικές επιλογές

Την ίδια στιγμή, ενεργή συμμετοχή στη γιορτή έχουν και άλλα είδη λουλουδιών. «Παρόλα αυτά και τα υπόλοιπα λουλούδια συμμετέχουν ενεργά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Γι’ αυτό τον λόγο βλέπουμε να πωλούνται ορχιδέες, ζέρμπερες και ένα κάρο άλλα λουλούδια, που σε συνδυασμό με τα τριαντάφυλλα δημιουργούν όμορφες συνθέσεις και μπουκέτα», σημειώνει.

ΑΘΗΝΑ - ΟΡΧΙΔΕΕΣ (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)

Αναφερόμενος στις τιμές, ο κ. Βαλλιάνος εξηγεί ότι «αυτή την περίοδο ένα τεμάχιο τριαντάφυλλου κοστίζει κατά μέσο όρο 5 ευρώ, αν και αυτό έχει να κάνει πάντα και με τις ποιότητες». Όπως προσθέτει, «εάν φτιάξει κάποιος ένα μπουκέτο με πέντε τριαντάφυλλα και άλλα δευτερεύοντα υλικά, θα πάει γύρω στα 25 ευρώ».

Προμήθειες δύο μήνες πριν, παραλαβές την τελευταία στιγμή

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο προγραμματισμός των ανθοπωλείων, καθώς, όπως αποκαλύπτει, «οι προμήθειες για τον Βαλεντίνο έχουν προσδιοριστεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν, ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί η επάρκεια των πραγμάτων, αλλά παραλαμβάνονται την τελευταία στιγμή, δηλαδή δύο με τρεις ημέρες πριν από τη γιορτή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «την ημέρα του Βαλεντίνου θα την υποδεχθούμε με εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια», ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει και οι προπαραγγελίες. Παρ’ όλα αυτά, «ο περισσότερος κόσμος οργανώνει τον Βαλεντίνο δύο με τρεις ημέρες πριν και οπωσδήποτε ανήμερα, αλλά και κάτι… ξεχασμένοι την επόμενη ημέρα».

[367253] ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

Τι σημαίνει ο Άγιος Βαλεντίνος για τα ανθοπωλεία

Όσον αφορά τα κέρδη των ανθοπωλείων, ο κ. Βαλλιάνος ξεκαθαρίζει ότι «το γεγονός ότι αυτή την ημέρα τα ανθοπωλεία αγοράζουμε ακριβά και πουλάμε ακριβότερα, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται κατά πολύ τα κέρδη, αλλά επειδή αυξάνεται ο όγκος της δουλειάς είναι καλό για εμάς».

Σημαντικό μέρος των λουλουδιών προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς «ένα πολύ μεγάλο μέρος των λουλουδιών εισάγεται από την Ολλανδία και το Εκουαδόρ, ενώ ένα σεβαστό μέρος αφορά την εγχώρια παραγωγή».

Μια ανάσα χαράς στη δύσκολη καθημερινότητα

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοπωλών Αττικής υπογραμμίζει και τη συναισθηματική διάσταση της ημέρας: «Στη γκρίζα καθημερινότητα που ζούμε και σε ένα περιβάλλον που φέρνει καθημερινά δυσκολίες στη ζωή μας, είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος να υπάρχουν αφορμές που μπορούν να μας κάνουν χαρούμενους εμάς ή τους ανθρώπους που μας αγαπάνε».

