Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

Στις 10 Φεβρουαρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους του Θαυματουργού.

Ο Άγιος Χαράλαμπος θεωρείται προστάτης των πασχόντων από λοιμώδεις νόσους, ενώ είναι πολιούχος στον Πύργο Ηλείας, στην Πρέβεζα, την Κέα, το Ληξούρι και τους Παξούς.

Τα σύγχρονα θαύματα του Αγίου στην Ηλεία

Ένα από τα πρώτα θαύματα του Αγίου Χαραλάμπους που αναφέρονται είναι η προστασία της Ηλείας από μία πανδημία.

Παιδιά αλλά και άλλοι κάτοικοι λένε πως έβλεπαν στον ουρανό έναν γέροντα – τον Άγιο Χαράλαμπο – να διώχνει με το ραβδί του ένα μαύρο σύννεφο, το οποίο συμβόλιζε τον λοιμό που θα έβρισκε την περιοχή.

Το 1993 ο Πύργος επλήγη από τρεις αρκετά ισχυρούς σεισμούς, χωρίς όμως να έχουμε μεγάλη απώλεια ζωών και μεγάλες καταστροφές. Τότε πολλοί κάτοικοι είπαν ότι είδαν στον ύπνο τους τον Άγιο Χαράλαμπο ο οποίος τους είπε ότι αυτός διαίρεσε έναν μεγάλο και τρομερό σεισμό σε τρεις μικρότερους για να σωθούν οι κάτοικοι και η περιοχή.

Τέλος, ακόμη και σήμερα λέγεται ότι σε περιόδους ανομβρίας, η λιτανεία της εικόνας του Αγίου Χαραλάμπους φέρνει πάντα βροχή.

