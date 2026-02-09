Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Μαρκέλλου Φιλαγρίου και Παγκράτιου και του Οσίου Νικηφόρου του ιερομάρτυρος

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Νικηφόρος
O Άγιος Νικηφόρος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Μάρκελος *
  • Παγκράτιος, Παγκρατία *
  • Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Νικηφόρος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Νικηφόρος έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Βαλεριανού (253 - 259 μ.Χ.) και Γαληνού (259 - 268 μ.Χ.), και συνδεόταν στενά με κάποιον ιερέα ονόματι Σαπρίκιο, ο οποίος έτρεφε μεγάλο μίσος κατά του Νικηφόρου γιατί πίστευσε στα λόγια κάποιου συκοφάντη.

O Νικηφόρος ζητούσε επανειλημμένα από τον ιερέα να του πει τον λόγο και να τον συγχωρέσει, όμως μάταια.

Όταν το 257 μ.Χ. ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των Χριστιανών, συνελήφθησαν πολλοί επίσκοποι και ιερείς μεταξύ των οποίων και ο Σαπρίκιος. Μόλις ο Άγιος διέκρινε μεταξύ των συλληφθέντων και τον Σαπρίκιο, τρέχει και πέφτει στο γόνατά του και τον παρακαλεί με δάκρυα να τον συγχωρήσει. O Σαπρίκιος αρνείται πεισματικά. Μετά το μαστίγωμα που δέχθηκε ο Νικηφόρος τον πλησιάζει και πάλι, ασπάζεται τις πληγές του και του ζητά να του δώσει έστω και την τελευταία στιγμή την ευλογία του. O Σαπρίκιος ανένδοτος, τον απομακρύνει και οδηγείται για αποκεφαλισμό. Η άρνηση και η αδιαλλαξία του Σαπρίκιου, τον καθιστούν ανάξιο στο μάτια του Θεού. Χωρίς πλέον την δύναμη της θείας χάρης, δεν άντεξε τα βασανιστήρια και την ώρα του αποκεφαλισμού λυγίζει και ζητά να θυσιάσει στο είδωλα. Μόλις το άκουσε ο Νικηφόρος, τρέχει και τον παρακαλεί να ανακαλέσει την άρνησή του. Εκνευρισμένοι τότε οι δήμιοι, αποκεφαλίζουν τον Νικηφόρο και έτσι αξιώνεται εκείνος το στέφανο του μαρτυρίου, ενώ ο Σαπρίκιος το στίγμα της ατιμίας.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀγάπη τοῦ Κτίσαντος, καταυγασθεῖς τὴν ψυχήν, τοῦ νόμου τῆς χάριτος, ἐκπληρωτῆς ἀκριβής, ἐμφρόνως γεγένησαι, ὅθεν καὶ τὸν πλησίον, ὡς σαυτὸν ἀγαπήσας, ἤθλησας Νικηφόρε, καὶ τὸν ὄφιν καθεῖλες, ἐντεῦθεν ἐν ὁμονοίᾳ, ἠμᾶς διατήρησαν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η παρουσίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα ονόματα και οι «στόχοι»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για την προώθηση προϊόντων από Influencers - Οι νέες μέθοδοι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτηρίου στον Λίβανο – Τους εννέα έφτασαν οι νεκροί

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

04:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 19 τραυματίες σε τρεις επιθέσεις κατά Κέντρων Υγείας

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένη και με αρκετές βροχές η εβδομάδα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Μεξικό στέλνει 814 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κούβα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ιαπωνία: Μεγάλη ικανοποίηση από Τραμπ για την επικράτηση της Σανάε Τακαΐτσι

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές βροχοπτώσεις στην Κολομβία: Tουλάχιστον 13 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα

01:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οργισμένη αντίδραση Τραμπ για το σόου του Bad Bunny – «Είναι προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για την προώθηση προϊόντων από Influencers - Οι νέες μέθοδοι

16:23LIFESTYLE

Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή η Ναταλία Γερμανού - «Είμαι πάρα πολύ χάλια, ζητώ συγγνώμη»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με σκιέρ στο Καϊμάκτσαλαν: Εντοπίστηκε και μεταφέρεται στο νοσοκομείο - Τι είπε στο Newsbomb o Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ