Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

Η Εκκλησία έχει ορίσει δύο συγκεκριμένα Σάββατα που είναι αποκλειστικά ταγμένα στη σωτηρία των ψυχών (των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή). Αυτές οι ημέρες ονομάζονται Ψυχοσάββατα.

Αν και κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των κεκοιμημένων, δύο συγκεκριμένα Σάββατα μέσα στο έτος έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τελούνται γενικά μνημόσυνα, τρισάγια και ειδικές τελετές στους ναούς και στα κοιμητήρια.

Κατά το Ψυχοσάββατο, οι πιστοί τιμούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα με προσευχή, μνημόσυνα, μοίρασμα κολλύβων και ελεημοσύνες. Τα κόλλυβα, με βασικό συστατικό το σιτάρι, συμβολίζουν την ανάσταση των νεκρών και την ελπίδα της αιώνιας ζωής.

Πότε είναι τα Ψυχοσάββατα του 2026

Το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους είναι 57 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα, ενώ το δεύτερο Ψυχοσάββατο είναι 48 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Το Άγιο Πάσχα είναι κινητή εορτή συνεπώς και τα Ψυχοσάββατα είναι κινητά. Για το 2026, το πρώτο Ψυχοσάββατο είναι στις 14 Φεβρουαρίου και το δεύτερο Ψυχοσάββατο στις 30 Μαΐου.

