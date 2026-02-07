Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτος -«Δεν γίνομαι Επίσκοπος για να κυβερνήσω»

Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου

Αναλογιζόμενος τη βαρύτητα της αποστολής που αναλαμβάνει, με πνεύμα ακραιφνούς ταπεινοφροσύνης και αφημένος στην «Ιερή Βούληση του Θεού», του οποίου δήλωσε υπηρέτης μίλησε στην πρώτη του ομιλία ενώπιον του χριστεπώνυμου πλήθους ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος Ταμπακάκης, με λόγο βαθύ και ανθρώπινο.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ενστερνίστηκε το μέγεθος των προσδοκιών που δημιούργησε η χειροτονία του και δη «η εμπιστοσύνη των Αγίων Αρχιερέων», καθώς και το μεγάλο ηθικό μέγεθος που κουβαλά από τούδε και στο εξής στις πλάτες του.

Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου / Eurokinissi

«Η αποστολή για την οποία προορίζομαι με υπερβαίνει» παραδέχθηκε, χαρακτηρίζοντας εαυτόν «αμαρτωλό και ελάχιστον», που έχει κατακλυστεί από αγωνία και ανησυχία.

Στιγμιότυπο από τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου / Eurokinissi

Ευχήθηκε τα λάθη του να μετριαστούν από την «αγαθή μου προαίρεση» και κυρίως «την αγάπη και τη μεγαλοθυμία» του Θεού.

Διαβεβαίωσε, ακόμα, πως «παραδίδω τον εαυτό μου άνευ όρων στον Χριστό και την Εκκλησία», ξεκαθαρίζοντας πως «γίνομαι Επίσκοπος όχι για να κυβερνήσω αλλά για να διακονήσω!».

