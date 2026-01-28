Μητσοτάκης: «Νέα εποχή ενότητας για την Εκκλησία της Κρήτης»

Με αφορμή τις πρόσφατες εκκλησιαστικές εξελίξεις στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε δήλωση υποστήριξης προς το νέο σχήμα διοίκησης των Μητροπόλεων Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκυρία ως αφετηρία μιας ελπιδοφόρας πορείας για την Εκκλησία του νησιού και τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κλίμα ομοψυχίας μεταξύ της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο, όπως ανέφερε στα «Χανιώτικα νέα», εγγυάται τη σταθερότητα και την πνευματική αναβάθμιση της περιοχής.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μια νέα εποχή ξεκινά στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Και ξεκινά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για το περήφανο νησί μας, την Εκκλησία Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Μητέρα Εκκλησία όλων. Οφείλονται συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης και, φυσικά, στην Εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μήνυμα ισχυρής ενότητας και δίκαιης ελπίδας που εξέπεμψαν σήμερα. Άξιοι οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες».

Νέοι μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ήταν ομόφωνη, ενώ με συντριπτική πλειοψηφία 8 προς 1 εξελέγη στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Διαβάστε επίσης