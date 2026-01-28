Νέοι μητροπολίτες σε Χανιά και Σπήλι: Τι αποφάσισε η Εκκλησία της Κρήτης

Τέλος σε μια πολύμηνη περιπέτεια για την Εκκλησία της Κρήτης, βάζει η εκλογή των δύο νέων νέων Μητροπολιτών για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και Λάμπης και Σφακίων (Σπήλι).

Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ψηφοφορίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο, στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, εξελέγη ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη στην Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου ήταν ομόφωνη, ενώ με συντριπτική πλειοψηφία 8 προς 1 εξελέγη στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στην διαδικασία, εκτός από τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησία της Κρήτης, συμμετείχε και η Πατριαρχική Εξαρχία, αποτελούμενη από τον Εμμανουήλ, Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, και τον Αρσένιο, Μητροπολίτη Αυστρίας, τους δύο ιεράρχες που απέστειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη.

