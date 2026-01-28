«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» - 18 χρόνια από το τελευταίο αντίο το επίκαιρο μήνυμά του

«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» είχε πει και τούτη η κουβέντα χαράχτηκε στην μνήμη και στην ψυχή του λαού.

Ακόμη και σήμερα πλανάται ένα ερώτημα που έρχεται συχνά πυκνά στα χείλη όλων των πιστών με κάθε ευκαιρία: “Αν ζούσε ο Χριστόδουλος θα γίνονταν αυτά;”...

Μια πρώτη απάντηση έδωσε προ ετών με αφορμή όσα συνέβησαν με την COVID-19 ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος λέγοντας ξεκάθαρα πως “Ο Χριστόδουλος δεν θα κρυβόταν”...

Από τα συλλαλητήρια για τις ταυτότητες μέχρι την άνευ προηγουμένου κόντρα με το Φανάρι, αλλά και τον καθημερινό του αγώνα και το όραμά του για την Ορθόδοξη Ελλάδα και την σχέση του με τους νέους. Δεν χρειάζονται βιογραφικά και τυπικότητες.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος (κατά κόσμον Χρήστος Παρασκευαΐδης) διετέλεσε προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το 1998 έως το 2008.

Γέννηση: Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1939.

Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1939. Σπουδές: Σπούδασε Νομική και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σπούδασε Νομική και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλογή: Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος στις 28 Απριλίου 1998, όντας ένας από τους νεότερους σε ηλικία προκαθήμενους.

Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος στις 28 Απριλίου 1998, όντας ένας από τους νεότερους σε ηλικία προκαθήμενους. Έργο: Χαρακτηρίστηκε για την προσπάθειά του να φέρει τους νέους κοντά στην Εκκλησία, τη χρήση σύγχρονου λόγου και την έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα (ίδρυση της ΜΚΟ "Αλληλεγγύη").

Χαρακτηρίστηκε για την προσπάθειά του να φέρει τους νέους κοντά στην Εκκλησία, τη χρήση σύγχρονου λόγου και την έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα (ίδρυση της ΜΚΟ "Αλληλεγγύη"). Κοίμηση: Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 2008, σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ιστορικές Στιγμές:

Ταυτότητες: Ηγήθηκε των μεγάλων λαοσυνάξεων το 2000 κατά της αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες. Επίσκεψη Πάπα: Το 2001 υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, μια ιστορική κίνηση για την προσέγγιση των δύο εκκλησιών μετά το Σχίσμα. Ρητορική: Έμεινε γνωστός για την ευφράδεια του και φράσεις όπως το "χτυπήστε τις καμπάνες" ή το κάλεσμα προς τους νέους να έρχονται στην εκκλησία "ακόμα και με το σκουλαρίκι".

Η τελευταία του συνέντευξη:

Το αιώνιο μήνυμα του μακαριστού Χριστοδούλου

«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα.

Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.» είχε πει κι αυτό ας κρατήσουμε σαν παρακαταθήκη..

Διαβάστε επίσης