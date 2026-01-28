«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» - 18 χρόνια από το τελευταίο αντίο το επίκαιρο μήνυμά του

Σαν σήμερα, ξημερώματα 28ης Ιανουαρίου του 2008 ήλθε το στερνό αντίο μετά από άνιση μάχη για την ζωή του

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ
«Είμαι ο Χριστόδουλός σας…» είχε πει και τούτη η κουβέντα χαράχτηκε στην μνήμη και στην ψυχή του λαού.

Ακόμη και σήμερα πλανάται ένα ερώτημα που έρχεται συχνά πυκνά στα χείλη όλων των πιστών με κάθε ευκαιρία: “Αν ζούσε ο Χριστόδουλος θα γίνονταν αυτά;”...

Μια πρώτη απάντηση έδωσε προ ετών με αφορμή όσα συνέβησαν με την COVID-19 ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος λέγοντας ξεκάθαρα πως “Ο Χριστόδουλος δεν θα κρυβόταν”...

Από τα συλλαλητήρια για τις ταυτότητες μέχρι την άνευ προηγουμένου κόντρα με το Φανάρι, αλλά και τον καθημερινό του αγώνα και το όραμά του για την Ορθόδοξη Ελλάδα και την σχέση του με τους νέους. Δεν χρειάζονται βιογραφικά και τυπικότητες.

Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος (κατά κόσμον Χρήστος Παρασκευαΐδης) διετέλεσε προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το 1998 έως το 2008.

  • Γέννηση: Γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1939.
  • Σπουδές: Σπούδασε Νομική και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Εκλογή: Εξελέγη Αρχιεπίσκοπος στις 28 Απριλίου 1998, όντας ένας από τους νεότερους σε ηλικία προκαθήμενους.
  • Έργο: Χαρακτηρίστηκε για την προσπάθειά του να φέρει τους νέους κοντά στην Εκκλησία, τη χρήση σύγχρονου λόγου και την έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα (ίδρυση της ΜΚΟ "Αλληλεγγύη").
  • Κοίμηση: Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 2008, σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ιστορικές Στιγμές:

  1. Ταυτότητες: Ηγήθηκε των μεγάλων λαοσυνάξεων το 2000 κατά της αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες.
  2. Επίσκεψη Πάπα: Το 2001 υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, μια ιστορική κίνηση για την προσέγγιση των δύο εκκλησιών μετά το Σχίσμα.
  3. Ρητορική: Έμεινε γνωστός για την ευφράδεια του και φράσεις όπως το "χτυπήστε τις καμπάνες" ή το κάλεσμα προς τους νέους να έρχονται στην εκκλησία "ακόμα και με το σκουλαρίκι".

Η τελευταία του συνέντευξη:

Το αιώνιο μήνυμα του μακαριστού Χριστοδούλου

«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα.

arxiepiskopos-xristodoulos

Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.» είχε πει κι αυτό ας κρατήσουμε σαν παρακαταθήκη..

albanias me xristodoulo bartholomaio

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον Άλεξ Πρέτι: «Δεν έπρεπε να φέρει όπλο, αλλά δεν ήταν επίδοξος δολοφόνος»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple Creator Studio: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία για παραγωγή περιερχομένου

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Εμπρηστική επίθεση σε τρία αυτοκίνητα

07:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα η «μάχη της Κρήτης» με την εκλογή των δύο μητροπολιτών στις χηρεύουσες έδρες – Ποια είναι τα φαβορί

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νιλ Γιανγκ προσφέρει δωρεάν τη μουσική του στους κατοίκους της Γροιλανδίας

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών, Κηφισίας, Αττική Οδό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Κάρνι: Αρνείται ότι απέσυρε την ομιλία του στο Νταβός μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (28/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τελικός πρόκρισης στο Άμστερνταμ - Η ώρα και το κανάλι

07:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μελίνα Κανά 21/2 και 13/3 στον Σταυρό του Νότου Plus με τον Αλέξανδρο Δάικο & τους Otra Rota

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr στη Θεσσαλονίκη

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Ιανουαρίου

06:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος σταμάτησε, το ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία - Το σώμα στη Γαλλία, το μυαλό στη τραγωδία

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η ανατομία του Ρολογιού της Αποκάλυψης - Από τη Χιροσίμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη – 85 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα

06:33ΕΛΛΑΔΑ



06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λίφτινγκ» στις αναπηρικές παροχές: Τι αλλάζει για την Κάρτα Αναπηρίας - Τα νέα ψηφιακά μητρώα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Μέσα στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα - Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

23:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Τραγωδία στη Ρουμανία: To «αντίο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τραυματίες στη Ρουμανία: Έχω ακούσει πολλά, δεν υπάρχει ανακοίνωση - Τι λέει ο διευθυντής του νοσοκομείου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιος θρήνος για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία – Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ-Σκληρές εικόνες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Καταγγελίες συγγενών, συνδικάτων και τρύπες στις σωληνώσεις προκαλούν ερωτήματα για την ασφάλεια του εργοστασίου

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απανωτά κύματα κακοκαιρίας με «διαλείμματα» τις επόμενες ημέρες – Πού θα βρέξει την Τετάρτη

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ - Ξεψύχησε οπαδός όταν έμαθε για την τραγωδία στη Ρουμανία

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την υπουργία Σκανδαλίδη - Στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ όσα είπε ο πρώην υπουργός

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία:«Το βανάκι έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος για τις 5 γυναίκες - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους - Η μοιραία επιλογή της νυχτερινής βάρδιας

07:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τελικός πρόκρισης στο Άμστερνταμ - Η ώρα και το κανάλι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 50 ευρώ «κλειδώνει» η αύξηση – Η βασική ανησυχία και ο ορίζοντας του 2027

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες αγωνίας για τις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Υπάρχουν ανατροπές» στις πληροφορίες λέει ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

06:33ΕΛΛΑΔΑ



21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Όσα ξέρουμε για τον εθνικό τελικό – Οι εκπλήξεις και ο Akylas με σπασμένα φρένα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ