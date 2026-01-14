Φανάρι – Μόσχα: Νέο «σχίσμα» στην Ορθοδοξία - Η κόντρα για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

Η πρόσφατη επίθεσης της Μόσχας κατά του προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησαν τον κ. Βαρθολομαίο, τον οποίον αποκάλεσαν «ενσαρκωμένο διάβολο», ότι λειτουργεί εις βάρος του Πατριαρχείου Μόσχας για να σπείρει διχόνοια στον ρωσορθόδοξο κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει εμμονή με την ιδέα της εκδίωξης της Ρωσικής Ορθοδοξίας από τις χώρες της Βαλτικής και περαιτέρω από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως τη Σερβία». «Υποστηρίζεται πλήρως σε αυτό από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες τροφοδοτούν ενεργά ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ρωσική πλευρά κύριος στόχος του Βαρθολομαίου είναι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως υποστηρίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη θεωρεί «ιδιαίτερα επαναστατική» και είναι έτοιμος να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, η οποία δεν αναγνωρίζεται.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε στις αιτιάσεις της Μόσχας κατά του κ. Βαρθολομαίου, χαρακτηρίζοντας τα όσα καταλογίζει στον Πατριάρχη, ως ευφάνταστα σενάρια και κατασκευασμένες ειδήσεις.

Τι συμβαίνει με το Μαυροβούνιο

Ήταν τέτοιες μέρες το 2020 όταν ο επικεφαλής της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου Μιχαήλ Ντεντέιτς δήλωσε ότι η «Εκκλησία» του θα λάβει από το Φανάρι τον Τόμο Αυτοκεφαλίας. Είχε προηγηθεί η παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο. Ως προϋπόθεση τότε, ο Μιχαήλ Ντεντέιτς, έθεσε την κατάσχεση της εκκλησιαστικής περιουσίας που κατέχει η σερβική Εκκλησία καθώς και των Ναών, Μοναστηριών και κειμηλίων.

Τόνισε δε ότι χωρίς την αυτοκεφαλία της «Εκκλησίας» του και τους ναούς και την εκκλησιαστική περιουσία, το Μαυροβούνιο δεν θα είναι πλήρες κράτος.

Ο επικεφαλής της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου Μιχαήλ Ντεντέιτς

Αφορμή τότε υπήρξε ο νόμος για τη θρησκευτική ελευθερία που υιοθετήθηκε από τις αρχές του Μαυροβουνίου και είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα. Ο Μιχαήλ Ντεντέιτς δήλωσε ότι η μη αναγνωρισμένη Εκκλησία της οποίας ηγείται, δηλαδή η λεγόμενη «Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου» έχει ήδη την αναγνώριση από το Φανάρι και ότι την πλήρη αναγνώριση θα την λάβει σύντομα με την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας.

Οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Έχει εκφράσει πρόθεση να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην «Εκκλησία του Μαυροβουνίου», ακολουθώντας την τακτική της Ουκρανίας.

Έχει εκφράσει πρόθεση να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην «Εκκλησία του Μαυροβουνίου», ακολουθώντας την τακτική της Ουκρανίας. Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία: Θεωρεί την κίνηση αυτή ως «εισπήδηση» στην δικαιοδοσία της και αρνείται την αναγνώριση.

Θεωρεί την κίνηση αυτή ως «εισπήδηση» στην δικαιοδοσία της και αρνείται την αναγνώριση. Ρωσική Εκκλησία: Βλέπει την κίνηση αυτή ως «αντικανονική» και προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριάρχη να πλήξει την Σερβική Εκκλησία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερβικό Πατριαρχείο έχει ορίσει τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ιωαννίκιο, ως πνευματικό ποιμένα στην περιοχή.

Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ιωαννίκιος του σερβικού Πατριαρχείου

Τι αναφέρει η «Εκκλησία του Μαυροβουνίου» και η αναφορά στην Ελλάδα

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της «Εκκλησίας του Μαυροβουνίου» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

-Η αυθεντικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου στον χριστιανικό κόσμο, η οποία διακρίνεται από την αρχαιότητα από το γεγονός ότι «δεν υπόκειται σε κανέναν πατριάρχη ή άλλη εκκλησία» και ότι «μόνο ο Θεός είναι πάνω από αυτήν», συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας μοναδικής κατανόησης της χριστιανικής πίστης στο Μαυροβούνιο

-Αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου : Από την κατάργηση του Πατριαρχείου Πετς, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου λειτουργεί de facto ως αυτοκέφαλη και οι Μαυροβούνιοι εξέλεγαν οι ίδιοι τον πνευματικό τους ηγέτη στη Γενική Συνέλευση του Μαυροβουνίου μέχρι τη σύσταση άλλων κρατικών οργάνων. Αυτή η Συνέλευση ήταν το ανώτατο όργανο στη λήψη των σημαντικότερων αποφάσεων για τον λαό και την Εκκλησία, διατηρώντας έτσι την κυριαρχία και την αυθεντικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης.

-Επίσημη αναγνώριση της αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο : Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως πρώτο σε τιμή, αναγνώρισε ρητά την αυτοκεφαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου, κάτι που τεκμηριώνεται στο Σύνταγμα, τον επίσημο κατάλογο των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, που εκδόθηκε το 1855 στην Αθήνα, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου αναφέρεται ως αυτοκέφαλη με τον αριθμό 9. Το έγγραφο αυτό απαιτεί σαφώς από την Εκκλησία να σέβεται τους κανονικούς κανόνες και να ρυθμίζει ανεξάρτητα την εσωτερική της δομή στην περιοχή δικαιοδοσίας της.

-Το φαινόμενο που ονομάζεται «Ρωσοσερβική Ορθοδοξία», το οποίο είναι ένα πολιτικό εγχείρημα με θρησκευτική μορφή, μακριά από τις αυθεντικές αξίες του Μαυροβουνίου και την παραδοσιακή Ορθοδοξία που έλαβε το Μαυροβούνιο από τους Έλληνες. Ένα είδος προσπάθειας ανατροπής ιστορικών επιτευγμάτων και επαναπροσδιορισμού της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας του Μαυροβουνίου με τρόπο που δεν συνάδει με την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά του Μαυροβουνίου. Μια βαθιά κοινωνική και πνευματική αναταραχή στο Μαυροβούνιο, η οποία δεν είναι μόνο θρησκευτικής και πολιτιστικής φύσης, αλλά πρωτίστως έχει ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, με στόχο την αλλαγή της κρατικής τάξης.

-Η Εκκλησία της Δημοκρατίας της Σερβίας όχι μόνο απειλεί την ταυτότητα του Μαυροβουνίου, αλλά και καθιστά την αποστολή της Ορθοδοξίας άνευ νοήματος μέσω του εθνοφυλετισμού και του κληρικαλιστικού εθνικισμού, αποστασιοποιούμενη έτσι από τις αληθινές αξίες της Ορθοδοξίας.

-Διαμαρτυρία κατά της Εκκλησίας της Δημοκρατίας της Σερβίας και της πολιτικοποίησής της στο Μαυροβούνιο δεν είναι μόνο θρησκευτική και εθνική, αλλά και βαθιά πνευματική και κοινωνική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου πρέπει να αναγνωριστεί ως αυθεντική και αυτοκέφαλη, ενώ οι πιστοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να ασκούν την πίστη τους χωρίς πολιτική επιρροή και χειραγώγηση.

Το «σχίσμα» Φαναρίου – Μόσχας και η 15η Πέμπτη αυτοκέφαλη Εκκλησία

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι το Φανάρι πάει να κάνει ότι έπραξε και με την Ουκρανική Εκκλησία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Μόσχας σε σημείο του να διακόψει την Κοινωνία.

Ο «Τόμος Αυτοκεφαλίας» το 2018 για την Ουκρανία αναφέρεται στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτόνομο (αυτοκέφαλο) καθεστώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δημιουργώντας την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα έχει διχάσει την Παγκόσμια Ορθοδοξία εδώ και πολλά χρόνια, αφού ερμηνεύεται ως...ουρά της αμερικανορωσικής κόντρας σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι σαφές πως έχει και πολιτικές διαστάσεις. Άλλωστε πολλάκις η ρωσική διπλωματία έχει κατηγορήσει το Φανάρι για τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος αναγνωρίζεται πλέον από αρκετές άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ελλαδική, ως ο Προκαθήμενος μίας από τις μεγαλύτερες Εκκλησίες της Ουκρανίας. Γύρω στις 7.000 ενορίες, χιλιάδες ιερείς, δεκάδες αρχιερείς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε ανήμερα των Φώτων το 2019 τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στον Μητροπολίτη Κιέβου και πρώτο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο κατά την τελετή παράδοσης που έλαβε χώρα με Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. «Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σήμερα ενεργεί χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα, αλλά μόνο για την ενότητα του Ουκρανικού λαού», σημείωσε τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγη ώρα πριν την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Αφού αναφέρθηκε δε σε ιστορικά γεγονότα της ίδρυσης της Εκκλησίας του Κιέβου και επεσήμανε ότι και στο σύνταγμα της Ουκρανίας που συντάχθηκε το 1710 προβλέπεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ήθελε να μείνει υπό του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ζήτησε από την δέκατη Πέμπτη Αυτοκέφαλη εκκλησία να μην εκλάβει τον Τόμο αυτό της Αυτοκεφαλίας ως σύμβολο εξουσίας αλλά ως απόδειξη αγάπης.

Μέχρι αυτήν εξέλιξη, ο Μητροπολίτης Ονούφριος ήταν ο 122ος μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προσκείμενης στο Πατριαρχείο Μόσχας και μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

