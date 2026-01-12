Επίθεση Πατριαρχείου Μόσχας κατά Βαρθολομαίου: Κάνει προδοτικές κινήσεις

Νέο επεισόδιο στην εκκλησιαστική διαμάχη Φαναρίου - Μόσχας έλαβε χώρα σήμερα μετά από σκληρές δηλώσεις του Πατριαρχείου Μόσχας κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει εμμονή με την ιδέα της εκδίωξης της Ρωσικής Ορθοδοξίας από τις χώρες της Βαλτικής και περαιτέρω από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως τη Σερβία» «Υποστηρίζεται πλήρως σε αυτό από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες τροφοδοτούν ενεργά ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η κόντρα μεταξύ της Ρωσικής Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου κορυφώθηκε με την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Εκκλησία.

Στο στόχαστρο η Σερβική Εκκλησία λόγω Μαυροβουνίου

Σύμφωνα με το ρωσικό Πατριαρχείο κύριος στόχος του Βαρθολομαίου είναι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως υποστηρίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη θεωρεί «ιδιαίτερα επαναστατική» και είναι έτοιμος να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, η οποία δεν αναγνωρίζεται.

Το Πατριαρχείο Μόσχας χαρακτήρισε τις ενέργειες του Βαρθολομαίου προδοτικές. Πιστεύουν δε ότι ενεργούσε ως «ο ενσαρκωμένος διάβολος» και παρομοίαζε τον εαυτό του με ψευδοπροφήτες.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», αναφέρθηκε.

Στην ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Μόσχας επισημαίνει ακόμη ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

Το «σχίσμα» Φαναρίου – Μόσχας και η 15η Πέμπτη αυτοκέφαλη Εκκλησία

Ο «Τόμος Αυτοκεφαλίας» το 2018 για την Ουκρανία αναφέρεται στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτόνομο (αυτοκέφαλο) καθεστώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δημιουργώντας την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα έχει διχάσει την Παγκόσμια Ορθοδοξία εδώ και πολλά χρόνια, αφού ερμηνεύεται ως...ουρά της αμερικανορωσικής κόντρας σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι σαφές πως έχει και πολιτικές διαστάσεις. Άλλωστε πολλάκις η ρωσική διπλωματία έχει κατηγορήσει το Φανάρι για τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος αναγνωρίζεται πλέον από αρκετές άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ελλαδική, ως ο Προκαθήμενος μίας από τις μεγαλύτερες Εκκλησίες της Ουκρανίας. Γύρω στις 7.000 ενορίες, χιλιάδες ιερείς, δεκάδες αρχιερείς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε ανήμερα των Φώτων το 2019 τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στον Μητροπολίτη Κιέβου και πρώτο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο κατά την τελετή παράδοσης που έλαβε χώρα με Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. «Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σήμερα ενεργεί χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα, αλλά μόνο για την ενότητα του Ουκρανικού λαού», σημείωσε τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγη ώρα πριν την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Αφού αναφέρθηκε δε σε ιστορικά γεγονότα της ίδρυσης της Εκκλησίας του Κιέβου και επεσήμανε ότι και στο σύνταγμα της Ουκρανίας που συντάχθηκε το 1710 προβλέπεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ήθελε να μείνει υπό του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ζήτησε από την δέκατη Πέμπτη Αυτοκέφαλη εκκλησία να μην εκλάβει τον Τόμο αυτό της Αυτοκεφαλίας ως σύμβολο εξουσίας αλλά ως απόδειξη αγάπης.

Μέχρι αυτήν εξέλιξη, ο Μητροπολίτης Ονούφριος ήταν ο 122ος μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προσκείμενης στο Πατριαρχείο Μόσχας και μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

