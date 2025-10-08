Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η τριήμερη προσκυνηματική επίσκεψη του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας και προκαθημένου της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Άγιο Όρος, από την προσεχή Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Συνοδεία 12 Επισκόπων της αυτοκέφαλης -πλέον- ουκρανικής εκκλησίας ο Μητροπολίτης Επιφάνιος θα βρεθεί στο «περιβόλι της Παναγιάς» υπό συνθήκες μυστικότητας, καθώς μέχρι ώρας δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον τρόπο μετάβασής του στην αθωνική Πολιτεία. Η πολυμελής εκκλησιαστική αντιπροσωπεία αποτυπώνει την ιδιαίτερη αξία και τον συμβολισμό που δίνουν οι Ουκρανοί στη μετάβαση του προκαθημένου της αυτοκέφαλης -από το 2018- Εκκλησίας τους στην επίσκεψη στο Άγιο Όρος όπου επίσης είναι σημαντική η ρωσική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, o Μητροπολίτης Επιφάνιος προβλέπεται να διανυκτερεύσει στο Άγιο Όρος για δύο βράδια και προγραμματίζεται να αναχωρήσει για το Κίεβο την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη υποδοχή από την Ιερά Επιστασία για τον προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας και την συνοδεία του, ενώ το κλίμα στο Άγιο Όρος είναι «παγωμένο», καθώς αρκετές μονές δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, γεγονός, που πρακτικά σημαίνει ότι δεν αποδέχονται τον κ.κ. Επιφάνιο ως κανονικό προκαθήμενο.

Σημειώνεται ότι ο Τόμος της Αυτοκεφαλίας στην νέα Ουκρανική Εκκλησία έχει υπογραφεί το 2018 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, γεγονός που προκάλεσε την σφοδρή αντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχα, η οποία οδήγησε ακόμη και στην διακοπή κοινωνίας εκ μέρους Ρωσικής Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Επιφάνιου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb o Μητροπολίτης Επιφάνιος και η συνοδεία του θα διανυκτερεύσουν στην αγιορείτικη Μονή Ξενοφώντος. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοναστηριού είναι συμβολική μιας και στη Μονή Ξενοφώντος συντάχθηκε από τον αγιογράφο ιερομόναχο Λουκά ο Τόμος Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Στην ίδια μονή θα χοροστατήσει στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και την Σκήτη του Προφήτη Ηλία, όπου επίσης θα χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ουκρανική εκκλησιαστική αντιπροσωπεία θα βρεθεί επίσης στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία, ιδρύθηκε το 1759 από τον Ουκρανό μοναχό Παϊσιο Βελιτσκόφσκυ. Το καθολικό (κύριος ναός) χτίστηκε το 1903. Είναι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία, την Αγία Αλεξάνδρα και τον Απόστολο Ανδρέα. Η Σκήτη φιλοξενεί επίσης τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Δακρυροούσας και της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας καθώς και ανεκτίμητα αντικείμενα λατρείας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εικόνα των Αγίων Βασιλoμαρτύρων Ρομανόφ, δηλαδή της οικογένειας του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας, η οποία αγιοποιήθηκε υπό της Ρωσικής Εκκλησίας το 2000. Μάλιστα η εικόνα των Αγίων Βασιλομαρτύρων Ρομανόφ έχει αγιογραφηθεί με την χορηγία της ρωσικής εταιρείας ενέργειας Gazprom.

Επίσης ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Σκήτης είναι η εικόνα του Προφήτη Ηλία, η οποία ανήκε αρχικά στον τσάρο Νικόλαο, που ήταν ήταν ο Ρώσος ηγέτης κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1853-1856).

Η θαυματουργή εικόνα του Προφήτη Ηλία

Η Σκήτη διαθέτει επίσης μια αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη. Διοικητικά ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος και μονάζουν σε αυτήν σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία 12 Έλληνες μοναχοί. Από το 1992 η Σκήτη του Προφήτη Ηλία ανήκει διοικητικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρόσφατα μάλιστα, τον περασμένο Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του νέου Δικαίου Γέροντος Φιλήμονος στην Παντοκρατορινή Σκήτη του Προφήτου Ηλιού στο Άγιον Όρος, παρουσία του εκπροσώπου του Φαναρίου, Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και του Καθηγουμένου Ι.Μ. Παντοκράτορος Γέροντος Γαβριήλ.

Η Σκήτη του Προφήτη Ηλία στο Άγιο Όρος

Το «σχίσμα» Φαναρίου – Μόσχας και η 15η Πέμπτη αυτοκέφαλη Εκκλησία

Η παρουσία του κ. Επιφανίου στο «περιβόλι της Παναγίας» αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό καθώς πάνω από δέκα αγιορείτικες μονές δεν τον αναγνωρίζουν ως προκαθήμενο της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Το ζήτημα έχει διχάσει την αγιορείτικη κοινότητα καθώς για παράδειγμα ένα από τα μοναστήρια, που δεν αναγνωρίζουν τον Επιφάνιο, είναι η ρωσική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Παντελεήμονος.

Ο «Τόμος Αυτοκεφαλίας» το 2018 για την Ουκρανία αναφέρεται στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτόνομο (αυτοκέφαλο) καθεστώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δημιουργώντας την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα έχει διχάσει την Παγκόσμια Ορθοδοξία εδώ και πολλά χρόνια, αφού ερμηνεύεται ως...ουρά της αμερικανορωσικής κόντρας σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι σαφές πως έχει και πολιτικές διαστάσεις. Άλλωστε πολλάκις η ρωσική διπλωματία έχει κατηγορήσει το Φανάρι για τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος αναγνωρίζεται πλέον από αρκετές άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ελλαδική, ως ο Προκαθήμενος μίας από τις μεγαλύτερες Εκκλησίες της Ουκρανίας. Γύρω στις 7.000 ενορίες, χιλιάδες ιερείς, δεκάδες αρχιερείς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε ανήμερα των Φώτων το 2019 τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στον Μητροπολίτη Κιέβου και πρώτο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο κατά την τελετή παράδοσης που έλαβε χώρα με Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. «Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σήμερα ενεργεί χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα, αλλά μόνο για την ενότητα του Ουκρανικού λαού», σημείωσε τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγη ώρα πριν την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Αφού αναφέρθηκε δε σε ιστορικά γεγονότα της ίδρυσης της Εκκλησίας του Κιέβου και επεσήμανε ότι και στο σύνταγμα της Ουκρανίας που συντάχθηκε το 1710 προβλέπεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ήθελε να μείνει υπό του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ζήτησε από την δέκατη Πέμπτη Αυτοκέφαλη εκκλησία να μην εκλάβει τον Τόμο αυτό της Αυτοκεφαλίας ως σύμβολο εξουσίας αλλά ως απόδειξη αγάπης.

Μέχρι αυτήν εξέλιξη, ο Μητροπολίτης Ονούφριος ήταν ο 122ος μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προσκείμενης στο Πατριαρχείο Μόσχας και μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τι δηλώνει ο Μητροπολίτης Επιφάνιος

Λίγες μέρες πριν από την προσκυνηματική του επίσκεψη στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, στο κήρυγμά του στην Εκκλησία της Μεσιτείας της Θεοτόκου στην πόλη Τσόρτκιβ, στην περιοχή Τερνόπολ έστειλε νέο μήνυμα, που σχετίζεται με την διαμάχη.

«Το Κίεβο, όχι η Μόσχα, είναι το κέντρο από το οποίο, μετά το Βάπτισμα πριν από χίλια και πλέον χρόνια, το φως της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης εξαπλώθηκε σε όλες τις γωνιές της Ουκρανίας-Ρωσίας», είπε και συμπλήρωσε:

«Όσοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία δεν είναι άξια να έχει τη δική της αυτοκέφαλη Εκκλησία κάνουν μεγάλο λάθος. Όλοι όσοι σκέφτονται και ενεργούν με αυτόν τον τρόπο θυμίζουν εκείνους τους γραμματείς και Φαρισαίους, εκείνους τους νομικούς που επίσης νόμιζαν ότι μόνο αυτοί εκπληρώνουν σωστά τις εντολές του Θεού, και όλοι οι άλλοι είναι καταραμένοι. Μέσα στην τρέλα και την υπερηφάνειά τους, αυτοί, ακολουθώντας αυτό το ψευδές μονοπάτι, έφτασαν στο σημείο να θανατώσουν τον ίδιο τον Μεσσία-Χριστό. Και αυτοί οι σύγχρονοι Φαρισαίοι του «ρωσικού κόσμου» ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, επειδή, απορρίπτοντας την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, απορρίπτουν τον Χριστό, ο Οποίος ευλόγησε την ύπαρξη και τη ζωή της Τοπικής μας Εκκλησίας. Απορρίπτουν την αλήθεια του Θεού, ακόμη και βλασφημούν κατά του Αγίου Πνεύματος, αρνούμενοι την παρουσία και τη δράση Του όπου είναι πραγματικά παρών και ενεργός.

Είναι κρίμα για αυτούς τους πνευματικά τυφλούς, οι οποίοι, ως ηγέτες, οδηγούν όσους τυφλώθηκαν από την απάτη της Μόσχας στο λάκκο της καταστροφής. Αλλά προσευχόμαστε και γι' αυτούς και ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει διορατικότητα και μεταστροφή στην αλήθεια»