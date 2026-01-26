Φανάρι – Μόσχα: Περίεργες κινήσεις στο νέο «σχίσμα» της Ορθοδοξίας για την Εκκλησία του Μαυροβουνίου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η σκληρή κόντρα Φαναρίου - Μόσχας, η οποία χρονολογείται πλέον από το 2016 και την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης, και εντάθηκε εκ νέου πρόσφατα μετά την σφοδρή επίθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου.

Ο κ. Βαρθολομαίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» απάντησε για άλλη μια φορά στη ρωσική πλευρά, ωστόσο τα στρατόπεδα φαίνεται ότι διαμορφώνονται εκ νέου, πάντα με αφορμή την μη αναγνωρισμένη Εκκλησία του Μαυροβουνίου.

Υπενθυμίζετια ότι πριν από δύο εβδομάδες οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησαν τον κ. Βαρθολομαίο, τον οποίον αποκάλεσαν «ενσαρκωμένο διάβολο», ότι λειτουργεί εις βάρος του Πατριαρχείου Μόσχας για να σπείρει διχόνοια στον ρωσορθόδοξο κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει εμμονή με την ιδέα της εκδίωξης της Ρωσικής Ορθοδοξίας από τις χώρες της Βαλτικής και περαιτέρω από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως τη Σερβία». «Υποστηρίζεται πλήρως σε αυτό από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες τροφοδοτούν ενεργά ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ρωσική πλευρά κύριος στόχος του Βαρθολομαίου είναι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως υποστηρίζεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη θεωρεί «ιδιαίτερα επαναστατική» και είναι έτοιμος να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, η οποία δεν αναγνωρίζεται.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο απάντησε στις αιτιάσεις της Μόσχας κατά του κ. Βαρθολομαίου, χαρακτηρίζοντας τα όσα καταλογίζει στον Πατριάρχη, ως ευφάνταστα σενάρια και κατασκευασμένες ειδήσεις.

Η συνέντευξη Βαρθολομαίου

Με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Πέμπτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στον πόλεμο Ουκρανία, όσο και στις ρωσικές προς το πρόσωπό του, επιθέσεις. Ο Πατριάρχης έχοντας εξαρχής σταθεί στο πλευρό, όπως σημειώνει, «του σκληρά δοκιμαζόμενου από τη ρωσική εισβολή ουκρανικού λαού», ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για «ιερό πόλεμο» αλλά για έναν πόλεμο επεκτατικό, «απολύτως σατανικό», που είναι «αποτέλεσμα ματαιόδοξων ανθρώπων εθισμένων στο όπιο της εξουσίας».

Επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει ατρόμητος σε σχέση με τα πυρά που δέχεται από «βρώμικες υπηρεσίες» και από «ρωσικά trolls του Διαδικτύου» τόσο ο ίδιος όσο και το Πατριαρχείο, κάνοντας λόγο για «σταλινικές προπαγανδιστικές τακτικές». «Δεν τους φοβάμαι», είναι η δική του απάντηση, επισημαίνοντας παράλληλα, όσον αφορά την παγκόσμια ισορροπία τρόμου, πως «κάθε πόλεμος είναι μια ήττα της ανθρωπότητας».

Το ερώτημα που του τέθηκε είχε ως εξής και η απάντηση ήταν πολύ συγκεκριμένη:

Παναγιότατε, σας ανησυχούν οι ρωσικές επιθέσεις προς το πρόσωπό σας; Σας φοβίζουν όλα αυτά που λένε για εσάς;

Να φοβηθώ; Οχι, όχι! Σιγά μη φοβηθώ τη ρωσική προπαγάνδα. Δεν φοβάμαι ούτε τις ψευδείς και κατασκευασμένες πληροφορίες που διακινούν, ούτε τις σχεδιασμένες από διάφορες υπηρεσίες βρώμικες επιθέσεις τους, ούτε τις συκοφαντίες που εκτοξεύουν εις βάρος του Πατριαρχείου μας και του προσώπου μου, ούτε τα ρωσικά trolls του Διαδικτύου, ούτε τις ιστοσελίδες – φερέφωνά τους.

Ο,τι και να κάνουν για να συσκοτίσουν την αλήθεια, δεν μπορούν να την κρύψουν, δεν μπορούν να παραπλανούν για πάντα τους πάντες. Δεν τους φοβάμαι. Αντιθέτως, αυτοί όλοι θα πρέπει να φοβούνται την Ημέρα της Κρίσεως.

Αν, ασφαλώς, πιστεύουν. Και, μεταξύ πολλών άλλων, θα κριθούν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για το ότι τον χαρακτήρισαν «ιερό», αλλά και για τις προσπάθειές τους να διαλύσουν την ενότητα της Ορθοδοξίας, εφαρμόζοντας σταλινικές προπαγανδιστικές τακτικές, με στόχο να την ελέγξουν, να την υποτάξουν, και να χειραγωγήσουν τους ορθοδόξους λαούς. Προφανώς, επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ρωσοκίνητο υβρίδιο, ένα μόρφωμα που δεν θα έχει σχέση με Ορθοδοξία.

Κατηγορούν, λοιπόν, την Κωνσταντινούπολη για όλα όσα εκείνοι πράττουν, εξ ιδίων κρίνοντες τα αλλότρια. Προσπαθούν να αποσείσουν τις βαρύτατες ευθύνες που έχουν και να τις χρεώσουν αλλού. Πάντα άλλοι τους φταίνε. Ενας καθρεφτισμός, μία προβολή στους άλλους των δικών τους υπονομευτικών ενεργειών. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, για ακόμη μία φορά: Δεν τους φοβάμαι, δεν φοβάμαι τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, τις απρέπειες, δεν φοβάμαι και ό,τι άλλο ίσως σχεδιάζουν. Η πρόσφατη ανακοίνωση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών δεν φανέρωσε μόνον πού μπορεί να φτάσουν οι προπαγανδιστές, αλλά αποκάλυψε urbi et orbi ποιος έχει το πάνω χέρι και στα εκκλησιαστικά στη Ρωσία.

Τα στρατόπεδα διαμορφώνονται

Το Newsbomb σε προηγούμενο άρθρο ανέλυσε την κατάσταση σχετικά με την μη αναγνωρισμένη Εκκλησία του Μαυροβουνίου.

Εν συντομία ο επικεφαλής της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου Μιχαήλ Ντεντέιτς δήλωσε ότι η «Εκκλησία» του θα λάβει από το Φανάρι τον Τόμο Αυτοκεφαλίας.

Ο επικεφαλής της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου Μιχαήλ Ντεντέιτς

Ο Μιχαήλ Ντεντέιτς δήλωσε ότι η μη αναγνωρισμένη Εκκλησία της οποίας ηγείται, δηλαδή η λεγόμενη «Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου» έχει ήδη την αναγνώριση από το Φανάρι και ότι την πλήρη αναγνώριση θα την λάβει σύντομα με την χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας.

Οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών:

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Έχει εκφράσει πρόθεση να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην «Εκκλησία του Μαυροβουνίου», ακολουθώντας την τακτική της Ουκρανίας.

Έχει εκφράσει πρόθεση να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην «Εκκλησία του Μαυροβουνίου», ακολουθώντας την τακτική της Ουκρανίας. Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία: Θεωρεί την κίνηση αυτή ως «εισπήδηση» στην δικαιοδοσία της και αρνείται την αναγνώριση.

Θεωρεί την κίνηση αυτή ως «εισπήδηση» στην δικαιοδοσία της και αρνείται την αναγνώριση. Ρωσική Εκκλησία: Βλέπει την κίνηση αυτή ως «αντικανονική» και προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριάρχη να πλήξει την Σερβική Εκκλησία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σερβικό Πατριαρχείο έχει ορίσει τον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Ιωαννίκιο, ως πνευματικό ποιμένα στην περιοχή.

Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ιωαννίκιος του σερβικού Πατριαρχείου

Οι Σέρβοι, μετά από την τάση αυτή που πάει να δημιουργηθεί και αντιτιθέμενοι στην Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας του Μαυροβουνίου, πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο προς τη Μόσχα. Ενώ το Φανάρι "κλείνει το μάτι" στους μη αναγνωρισμένους, το Πατριαρχείο Μόσχας αγκαλιάζει την σερβική εκκλησία.

Σε προ ημερών μήνυμα από τον Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο προς τον Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο για την ημέρα της Σταυροδοξίας του αναφέρεται μεταξύ άλλων: Εμπνευσμένος από το παράδειγμα του προστάτη αγίου της οικογένειάς σας, καθοδηγείτε το ποίμνιό σας να ζει σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και να ακούει τη μητρική φωνή της Εκκλησίας. Κατά την ιερή και χαρούμενη αυτή ημέρα για την Αγιότητά Σας, Σας εύχομαι με προσευχή ειρήνη, καλή υγεία και την αδιάκοπη βοήθεια του Χριστού στα έργα Σας επί του αρχαίου και ένδοξου Σερβικού Πατριαρχικού Θρόνου.

Από την άλλη πλευρά μια περίεργη κίνηση έλαβε χώρα προ ημερών στη Ρώμη. Στο περιθώριο μιας εκδήλωσης ο Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας Ηλίας, Προκαθήμενος της αυτόνομης Φινλανδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ( υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο), φωτογραφήθηκε με έναν «Μητροπολίτη» της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια για την στάση του Φαναρίου.

Στις 19 Ιανουαρίου, το δίκτυο aktuelno.me δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με το ταξίδι του «Μητροπολίτη» Μπόρις Μπόιοβιτς στη Ρώμη, συμπεριλαμβάνοντας μια φωτογραφία του με τον Αρχιεπίσκοπο Φινλανδίας, Ηλία. Το μέσο ανέφερε μια δήλωση της Φινλανδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με την οποία ο Μπόιοβιτς «συναντήθηκε» με μια φινλανδική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο «Μητροπολίτης» της μη αναγνωρισμένης Εκκλησίας του Μαυροβουνίου (αριστερά) με τον Αρχιεπίσκοπο Φινλανδίας, Ηλία (δεξιά)

Η είδηση αυτής της συνάντησης διαδόθηκε γρήγορα, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα ο στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει και δεν είχε ποτέ καμία επαφή με την "Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου" (αν και ο ίδιος ο Μητροπολίτης είχε συλλειτουργήσει με τον Μπόιοβιτς στο Κίεβο το 2019).

Μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας αναγκάστηκε σε διευκρινιστική δήλωση, λέγοντας ότι έτυχε να συναντήσει τον Μπόιοβιτς στην οικουμενική εκδήλωση στη Ρώμη και ότι έβγαλαν γρήγορα μια φωτογραφία μαζί.

