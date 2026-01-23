Γιατί δεν πήγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Νταβός

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αρνήθηκε να ταξιδέψει στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου συγκεντρώνονται οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες και πολιτικοί.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανιζόταν τακτικά στο φόρουμ του Νταβός με ομιλίες, συνήθως αφιερωμένες στην προστασία του κλίματος.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Όπως συνέβη πολλές φορές κατά το παρελθόν, η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προσεκλήθη και εφέτος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που διεξάγεται στο Davos-Klosters της Ελβετίας, με θέμα “Πνεύμα Διαλόγου”. Ωστόσο, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στην Έδρα του, δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή του σε αυτό το εξαιρετικής σημασίας διεθνές γεγονός.

Ο Παναγιώτατος εύχεται οι εργασίες της συναντήσεως, η οποία φέρει επί το αυτό ηγετικές προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, του επιχειρείν και της διανοήσεως, καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, να είναι καρποφόρες και, συμφώνως και με το εφετινό θέμα, να συμβάλουν γενικότερα στην αλληλοκατανόηση και την προώθηση της συνεργασίας και της ειρήνης στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης