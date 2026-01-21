Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

Πάνω από 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν υψηλότερους φόρους για τους υπερπλούσιους και καταγγέλλουν τη δραματική ανισότητα. Ανάμεσά τους οι Μαρκ Ράφαλο, Μπράιαν Ίνο και Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ

Newsbomb

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

O Mαρκ Ράφαλο υπογράφει μεταξύ άλλων την επιστολή για τη μείωση της ανισότητας

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι από 24 χώρες καλούν τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους στους υπερπλούσιους, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι πλουσιότεροι στην κοινωνία αγοράζουν πολιτική επιρροή. Μια ανοιχτή επιστολή , που δημοσιεύθηκε ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτής της εβδομάδας να γεφυρώσουν το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των υπερπλούσιων και όλων των άλλων.

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από διασημότητες όπως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαρκ Ράφαλο , ο μουσικός Μπράιαν Ίνο και η παραγωγός ταινιών και φιλάνθρωπος Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, αναφέρει ότι ο υπερβολικός πλούτος μολύνει την πολιτική, οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και τροφοδοτεί την κλιματική κρίση.

«Μια χούφτα ολιγαρχών με ακραίο πλούτο στον κόσμο έχουν εξαγοράσει τις δημοκρατίες μας, έχουν καταλάβει τις κυβερνήσεις μας, έχουν φιμώσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν εισβάλει ασφυκτικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, έχουν επιδεινώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν επιταχύνει την κατάρρευση του πλανήτη μας», αναφέρει. «Αυτό που θεωρούμε πολύτιμο, πλούσιοι και φτωχοί, καταβροχθίζεται από εκείνους που έχουν σκοπό να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της τεράστιας δύναμής τους και όλων των άλλων».

«Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Όταν ακόμη και εκατομμυριούχοι, όπως εμείς, αναγνωρίζουν ότι ο υπερβολικός πλούτος έχει κοστίσει σε όλους τους άλλους τα πάντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία παραπατάει επικίνδυνα στο χείλος του γκρεμού».

Σύμφωνα με το Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε το πλουσιότερο υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία των ΗΠΑ πέρυσι, μετά την επανεκλογή του ως πρόεδρος, με εκτιμώμενη κοινή περιουσία τον περασμένο Αύγουστο στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη για την ομάδα Patriotic Millionaires, η οποία διεξάγει εκστρατεία για υψηλότερους φόρους στους υπερπλούσιους , διαπίστωσε ότι το 77% των εκατομμυριούχων από τις χώρες της G20 πιστεύουν ότι τα εξαιρετικά πλούσια άτομα αγοράζουν πολιτική επιρροή.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.900 άτομα σε χώρες της G20 με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων διαπίστωσε επίσης ότι τα τρία πέμπτα πιστεύουν ότι ο Τραμπ είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η δημοσκόπηση σημειωτέον διεξήχθη πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλήσει με νέους δασμούς το Σαββατοκύριακο κατά των ευρωπαϊκών χωρών εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων ανησυχούσαν ότι ο υπερβολικός πλούτος αποτελούσε απειλή για τη δημοκρατία. Τα δύο τρίτα υποστήριξαν την αύξηση των φόρων στους υπερπλούσιους για να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, με μόνο το 17% να είναι αντίθετο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανάπτυξης Oxfam ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι πέρυσι καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ δισεκατομμυριούχων, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τον παγκόσμιο αριθμό σε περισσότερους από 3.000. «Πέρυσι η αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων ήταν άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Amitabh Behar.

«Οι υπερπλούσιοι έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων. Είναι ακατανόητο ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει πλέον τρεις φορές περισσότερο από τον συνολικό δημόσιο πλούτο του κόσμου μαζί». «Είναι ένα σκληρό κατηγορητήριο που καταδεικνύει πόσο ανόητο είναι το χάσμα που υπάρχει τώρα μεταξύ των ολιγαρχών και της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλουν φόρους στους υπερπλούσιους τώρα και να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση της ανισότητας. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την τροχιά.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς: Πόσες χρειαζόμαστε την ημέρα - Τα οφέλη για την υγεία

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη εάν προσπαθήσει να με δολοφονήσει»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός Ισπανία: Σερβιτόρος του τρένου είχε αλλάξει βάρδια και επέζησε της τραγωδίας του 2013 - Αγνοείται μετά το πρόσφατο δυστύχημα

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Αισθάνομαι οργή για αυτούς που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά τα Τέμπη

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων λόγω χιονόπτωσης

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής έβρισε αστυνομικούς που του έκοψαν πρόστιμο - Γκάζωσε για να ξεφύγει

09:17ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ανατροπή με Ντόντσιτς οι Λέικερς - Υπέταξαν τους «Βασιλιάδες» οι Χιτ - Τα αποτελέσματα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά - «Έχει φτάσει τα 40 εκατοστά»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Καλεί τους πολίτες της Αθήνας να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω κακοκαιρίας

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

09:06LIFESTYLE

Η Ριάνα αψήφησε το κρύο και εντυπωσίασε με την tiger print γούνα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κοντέινερ αναποδογύρισε από τους ισχυρούς ανέμους στην Πάτρα

08:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φτερά πρόκρισης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Nέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δύο 24ωρα μετά την Ανδαλουσία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

08:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Νταβός σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Αύριο στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνισε στη Θεσσαλονίκη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Χορτιάτης - Βίντεο

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο - Πού ισχύει απαγορευτικό απόπλου

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόρειο Σέλας στο Αιγαίο: Φωτεινές αποχρώσεις στον ουρανό της Σάμου

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Nέο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία δύο 24ωρα μετά την Ανδαλουσία - Νεκρός ο μηχανοδηγός

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνισε στη Θεσσαλονίκη: «Ντύθηκε» στα λευκά ο Χορτιάτης - Βίντεο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ