Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

Σχεδόν 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι από 24 χώρες καλούν τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν τους φόρους στους υπερπλούσιους, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι πλουσιότεροι στην κοινωνία αγοράζουν πολιτική επιρροή. Μια ανοιχτή επιστολή , που δημοσιεύθηκε ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο αυτής της εβδομάδας να γεφυρώσουν το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των υπερπλούσιων και όλων των άλλων.

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από διασημότητες όπως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαρκ Ράφαλο , ο μουσικός Μπράιαν Ίνο και η παραγωγός ταινιών και φιλάνθρωπος Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, αναφέρει ότι ο υπερβολικός πλούτος μολύνει την πολιτική, οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό και τροφοδοτεί την κλιματική κρίση.

«Μια χούφτα ολιγαρχών με ακραίο πλούτο στον κόσμο έχουν εξαγοράσει τις δημοκρατίες μας, έχουν καταλάβει τις κυβερνήσεις μας, έχουν φιμώσει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, έχουν εισβάλει ασφυκτικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, έχουν επιδεινώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν επιταχύνει την κατάρρευση του πλανήτη μας», αναφέρει. «Αυτό που θεωρούμε πολύτιμο, πλούσιοι και φτωχοί, καταβροχθίζεται από εκείνους που έχουν σκοπό να διευρύνουν το χάσμα μεταξύ της τεράστιας δύναμής τους και όλων των άλλων».

«Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Όταν ακόμη και εκατομμυριούχοι, όπως εμείς, αναγνωρίζουν ότι ο υπερβολικός πλούτος έχει κοστίσει σε όλους τους άλλους τα πάντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία παραπατάει επικίνδυνα στο χείλος του γκρεμού».

Σύμφωνα με το Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε το πλουσιότερο υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία των ΗΠΑ πέρυσι, μετά την επανεκλογή του ως πρόεδρος, με εκτιμώμενη κοινή περιουσία τον περασμένο Αύγουστο στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη για την ομάδα Patriotic Millionaires, η οποία διεξάγει εκστρατεία για υψηλότερους φόρους στους υπερπλούσιους , διαπίστωσε ότι το 77% των εκατομμυριούχων από τις χώρες της G20 πιστεύουν ότι τα εξαιρετικά πλούσια άτομα αγοράζουν πολιτική επιρροή.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.900 άτομα σε χώρες της G20 με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων διαπίστωσε επίσης ότι τα τρία πέμπτα πιστεύουν ότι ο Τραμπ είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η δημοσκόπηση σημειωτέον διεξήχθη πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλήσει με νέους δασμούς το Σαββατοκύριακο κατά των ευρωπαϊκών χωρών εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων ανησυχούσαν ότι ο υπερβολικός πλούτος αποτελούσε απειλή για τη δημοκρατία. Τα δύο τρίτα υποστήριξαν την αύξηση των φόρων στους υπερπλούσιους για να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, με μόνο το 17% να είναι αντίθετο.

Η φιλανθρωπική οργάνωση ανάπτυξης Oxfam ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι πέρυσι καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ δισεκατομμυριούχων, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τον παγκόσμιο αριθμό σε περισσότερους από 3.000. «Πέρυσι η αύξηση του πλούτου των δισεκατομμυριούχων ήταν άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam International, Amitabh Behar.

«Οι υπερπλούσιοι έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων. Είναι ακατανόητο ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει πλέον τρεις φορές περισσότερο από τον συνολικό δημόσιο πλούτο του κόσμου μαζί». «Είναι ένα σκληρό κατηγορητήριο που καταδεικνύει πόσο ανόητο είναι το χάσμα που υπάρχει τώρα μεταξύ των ολιγαρχών και της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επιβάλουν φόρους στους υπερπλούσιους τώρα και να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση της ανισότητας. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την τροχιά.»

