Oxfam: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων - Απειλή για τη δημοκρατία

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε με τριπλάσιο ρυθμό από ότι πέρυσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, εμβαθύνοντας τα οικονομικά και πολιτικά χάσματα που απειλούν τη δημοκρατική σταθερότητα, δήλωσε τη Δευτέρα η ομάδα κατά της φτώχειας Oxfam.

Σε έκθεση που χρονολογείται για την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, το φιλανθρωπικό ίδρυμα ανέφερε ότι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 16% το 2025 στα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, επεκτείνοντας μια αύξηση 81% από το 2020.



Τα οφέλη σημειώθηκαν ακόμη και όταν ένας στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως δυσκολεύεται να τρώει τακτικά και σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε συνθήκες φτώχειας. Η μελέτη της Oxfam, η οποία βασίζεται σε ακαδημαϊκή έρευνα και πηγές δεδομένων που κυμαίνονται από την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Ανισότητας έως τη λίστα των πλουσίων του Forbes, υποστηρίζει ότι η άνθηση του πλούτου συνοδεύεται από μια δραματική συγκέντρωση πολιτικής επιρροής, με τους δισεκατομμυριούχους να έχουν 4.000 φορές περισσότερες πιθανότητες από τους απλούς πολίτες να κατέχουν πολιτικά αξιώματα.

Η ομάδα συνδέει την τελευταία αύξηση του πλούτου με τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η δεύτερη κυβέρνηση μείωσε τους φόρους, προστάτευσε τις πολυεθνικές εταιρείες από τις διεθνείς πιέσεις και χαλάρωσε τον έλεγχο των μονοπωλίων.

Οι ραγδαίες αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσθέσει περαιτέρω απροσδόκητα κέρδη για τους ήδη πλούσιους επενδυτές. «Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των υπολοίπων δημιουργεί ταυτόχρονα ένα πολιτικό έλλειμμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μη βιώσιμο», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam, Αμιτάμπ Μπεχάρ.

Η Oxfam προέτρεψε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια μείωσης της ανισότητας, να επιβάλουν υψηλότερους φόρους στον ακραίο πλούτο και να ενισχύσουν τα τείχη προστασίας μεταξύ χρήματος και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στο λόμπινγκ και τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.Οι φόροι περιουσίας επιβάλλονται σε λίγες μόνο χώρες, όπως η Νορβηγία, προς το παρόν, αλλά και άλλες, από τη Βρετανία έως τη Γαλλία και την Ιταλία, έχουν συζητήσει παρόμοιες κινήσεις.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Ναϊρόμπι υπολογίζει ότι τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια που προστέθηκαν στις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων πέρυσι είναι περίπου ίσα με το απόθεμα πλούτου που κατέχουν τα φτωχότερα 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ο παγκόσμιος πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 3.000 για πρώτη φορά πέρυσι, με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία.

Ο Μπεχάρ προειδοποίησε ότι οι κυβερνήσεις «κάνουν λάθος επιλογές για να κολακεύσουν την ελίτ», επισημαίνοντας τις περικοπές στην οικονομική βοήθεια και την κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών. Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή των εξαιρετικά πλούσιων επιχειρηματιών στα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Δισεκατομμυριούχοι κατέχουν πλέον περισσότερες από τις μισές από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, ανέφερε η Oxfam, επικαλούμενη μετοχές των Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ, Πάτρικ Σουν-Σιόνγκ και του Γάλλου Βενσάν Μπολορέ.