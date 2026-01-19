Oxfam: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων - Απειλή για τη δημοκρατία

Οι 12 πλουσιότεροι δισεκατομμυριούχοι «κατέχουν περισσότερα πλούτη από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας», καταγγέλλει η ΜΚΟ Oxfam

Newsbomb

Oxfam: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων - Απειλή για τη δημοκρατία

Διαδηλωτές με μάσκες του Έλον Μασκ και του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε με τριπλάσιο ρυθμό από ότι πέρυσι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, εμβαθύνοντας τα οικονομικά και πολιτικά χάσματα που απειλούν τη δημοκρατική σταθερότητα, δήλωσε τη Δευτέρα η ομάδα κατά της φτώχειας Oxfam.

Σε έκθεση που χρονολογείται για την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, το φιλανθρωπικό ίδρυμα ανέφερε ότι οι περιουσίες των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 16% το 2025 στα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, επεκτείνοντας μια αύξηση 81% από το 2020.

Τα οφέλη σημειώθηκαν ακόμη και όταν ένας στους τέσσερις ανθρώπους παγκοσμίως δυσκολεύεται να τρώει τακτικά και σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε συνθήκες φτώχειας. Η μελέτη της Oxfam, η οποία βασίζεται σε ακαδημαϊκή έρευνα και πηγές δεδομένων που κυμαίνονται από την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Ανισότητας έως τη λίστα των πλουσίων του Forbes, υποστηρίζει ότι η άνθηση του πλούτου συνοδεύεται από μια δραματική συγκέντρωση πολιτικής επιρροής, με τους δισεκατομμυριούχους να έχουν 4.000 φορές περισσότερες πιθανότητες από τους απλούς πολίτες να κατέχουν πολιτικά αξιώματα.

Η ομάδα συνδέει την τελευταία αύξηση του πλούτου με τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η δεύτερη κυβέρνηση μείωσε τους φόρους, προστάτευσε τις πολυεθνικές εταιρείες από τις διεθνείς πιέσεις και χαλάρωσε τον έλεγχο των μονοπωλίων.

Οι ραγδαίες αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσθέσει περαιτέρω απροσδόκητα κέρδη για τους ήδη πλούσιους επενδυτές. «Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των υπολοίπων δημιουργεί ταυτόχρονα ένα πολιτικό έλλειμμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μη βιώσιμο», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Oxfam, Αμιτάμπ Μπεχάρ.

Η Oxfam προέτρεψε τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια μείωσης της ανισότητας, να επιβάλουν υψηλότερους φόρους στον ακραίο πλούτο και να ενισχύσουν τα τείχη προστασίας μεταξύ χρήματος και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στο λόμπινγκ και τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.Οι φόροι περιουσίας επιβάλλονται σε λίγες μόνο χώρες, όπως η Νορβηγία, προς το παρόν, αλλά και άλλες, από τη Βρετανία έως τη Γαλλία και την Ιταλία, έχουν συζητήσει παρόμοιες κινήσεις.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα το Ναϊρόμπι υπολογίζει ότι τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια που προστέθηκαν στις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων πέρυσι είναι περίπου ίσα με το απόθεμα πλούτου που κατέχουν τα φτωχότερα 4,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ο παγκόσμιος πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 3.000 για πρώτη φορά πέρυσι, με τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, να γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή περιουσία.

Ο Μπεχάρ προειδοποίησε ότι οι κυβερνήσεις «κάνουν λάθος επιλογές για να κολακεύσουν την ελίτ», επισημαίνοντας τις περικοπές στην οικονομική βοήθεια και την κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών. Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή των εξαιρετικά πλούσιων επιχειρηματιών στα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Δισεκατομμυριούχοι κατέχουν πλέον περισσότερες από τις μισές από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, ανέφερε η Oxfam, επικαλούμενη μετοχές των Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ, Πάτρικ Σουν-Σιόνγκ και του Γάλλου Βενσάν Μπολορέ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται τα εργοστάσια μόνο με ρομπότ και καθόλου ανθρώπους

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Πακιστάν για τη φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο - 11 νεκροί και 60 αγνοούμενοι

09:35ΠΑΙΔΕΙΑ

«Κλειδώνει» το τριήμερο των εξετάσεων για τα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία

09:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Τενίστρια εγκατέλειψε με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω των συνθηκών στη Μελβούρνη

09:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef ή Survivor επέλεξε το κοινό;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Σε εξέλιξη η φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών – Πού κατευθύνεται ο τοξικός καπνός

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Oxfam εν όψει Νταβός: Σε επίπεδα-ρεκόρ η περιουσία των δισεκατομμυριούχων το 2025 - Απειλή για τη δημοκρατία η ακραία ανισότητα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη επιστροφή της Φιλού: Η γάτα που διένυσε 250 χλμ. από την Καταλονία στη Γαλλία για να βρει το σπίτι της

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα» - Βίντεο

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Πλάνα από κινηματογραφική καταδίωξη στο Μπέβερλι Χιλς: Περιπολικό εμβόλισε κλεμμένο φορτηγό

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη»

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος κατά Καρυστιανού για τη δήλωση ότι χρειάζεται ψυχίατρο: Ετοιμάζει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στα σενάρια περί «νομιμοποίησης» 90.000 παράτυπων μεταναστών – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Οι ΗΠΑ ενεργούν ατιμώρητα, πιστεύουν ότι η δύναμή τους έχει μεγαλύτερη σημασία από το διεθνές δίκαιο»

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» σε ηλικία 76 ετών

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Κόσμος συρρέει να την αποχαιρετίσει στη Μητρόπολη

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός – Πού παρουσιάζονται προβλήματα στην κυκλοφορία

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γροιλανδία: Αμετανόητος ο Τραμπ - Η ΕΕ απαντάει με έκτακτη Σύνοδο Κορυφής και εξετάζει δασμούς 93 δισ.ευρώ ως αντίποινα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Χάκαραν τα ιρανικά κρατικά κανάλια και μετέδωσαν μήνυμα του πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία: Πώς έγιναν τα «Τέμπη» της Ισπανίας - 39 νεκροί, 152 τραυματίες - Τρομακτικές μαρτυρίες

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Κόσμος συρρέει να την αποχαιρετίσει στη Μητρόπολη

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της ψυχρής εισβολής – Ποια θα είναι η δυσκολότερη μέρα της κακοκαιρίας

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο πλαστικών – Ήχησε το 112 στην περιοχή – Τι αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος στο newsbomb.gr

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τρικυμία στο Μαξίμου, ποιος εκδότης στηρίζει Καρυστιανού, Πειραιώς στο Λονδίνο όπως η … ΔΕΗ, το μπλέξιμο της Euronext, η σφαλιάρα σε Jumbo και η ουσία και το ράλι του χαλκού και η Βιοχάλκο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει ο Τραμπ για Γροιλανδία: «Δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη»

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» υποστηρίζει ο 44χρονος δράστης – «Φρούριο» τα δύο χωριά

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα» - Βίντεο

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Καραχάλιος κατά Καρυστιανού για τη δήλωση ότι χρειάζεται ψυχίατρο: Ετοιμάζει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ