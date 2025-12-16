Φαινόμενο Έλον Μασκ: Ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια η περιουσία του - Ο πλουσιότερος στην ιστορία

Η περιουσία του Έλον Μασκ εκτοξεύθηκε πάνω από τα 600 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία που φτάνει σε αυτό το επίπεδο καθαρής αξίας. Σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg, τη Δευτέρα η περιουσία του υπολογίστηκε στα 638 δισ. δολάρια, έπειτα από άνοδο 168 δισ. μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με το περιοδικό fortune.

Εντυπωσιακό είναι ότι το χάσμα πλούτου που χωρίζει τον Μασκ από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο έχει διευρυνθεί εντυπωσιακά. Ο συνιδρυτής της Google, Larry Page, διαθέτει περιουσία 265 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το μισό εκείνης του επικεφαλής της SpaceX.

Η SpaceX στο επίκεντρο της εκτόξευσης

Καθοριστικός παράγοντας για το νέο ρεκόρ ήταν η SpaceX. Η διαστημική εταιρεία που ίδρυσε και διοικεί ο Έλον Μασκ αποτιμήθηκε στα 800 δισ. δολάρια μετά από εσωτερική πώληση μετοχών, αποκτώντας τον τίτλο της πολυτιμότερης ιδιωτικής εταιρείας στον κόσμο.

Ο Μασκ κατέχει περίπου το 42% της SpaceX, με την αξία του μεριδίου του να εκτιμάται στα 317 δισ. δολάρια. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αρκούσε για να οδηγήσει τη συνολική του περιουσία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο δισεκατομμυριούχος των δισεκατομμυριούχων

Η κλίμακα του πλούτου του Έλον Μασκ αφήνει πίσω ακόμη και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως. Ο συνιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, κατάφερε για πολύ σύντομο διάστημα νωρίτερα φέτος να τον εκτοπίσει από την πρώτη θέση, ωστόσο στη συνέχεια είδε την περιουσία του να μειώνεται κατά 34 δισ. δολάρια.

Ακόμη και η περιουσία του Larry Page, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, υπολείπεται σημαντικά. Τα 265 δισ. δολάρια που του αποδίδονται δεν πλησιάζουν το επίπεδο στο οποίο έχει ανέλθει ο Musk.

Το πακέτο αμοιβών της Tesla και η επόμενη δεκαετία

Σύμφωνα με τον Bloomberg, η περιουσία του Έλον Μασκ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το πακέτο αμοιβών της Tesla, συνολικής δυνητικής αξίας σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων. Το σχέδιο εγκρίθηκε από τους μετόχους τον Νοέμβριο και προβλέπει σταδιακή απόδοση μετοχών σε βάθος δεκαετίας.

Αν υλοποιηθεί πλήρως, το ποσοστό του Musk στην Tesla εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 12% σε 25%, προσθέτοντας περίπου 423 εκατ. μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του.

Tesla και SpaceX σε νέες κορυφές - Αναμονή για xAI και X

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από το 12% που κατέχει στην Tesla και το 42% στη SpaceX. Παράλληλα, διαθέτει περίπου το 33% της xAI Holdings, η οποία αποτιμάται στα 105 δισ. δολάρια μετά τη συγχώνευση με την πλατφόρμα X και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Το πακέτο αμοιβών της Tesla έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε επενδυτικούς κύκλους και συμβούλους εταιρικής διακυβέρνησης. Κριτική άσκησε και ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος τον Σεπτέμβριο προειδοποίησε για τη διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων, σημειώνοντας ότι σήμερα οι αμοιβές των CEO φτάνουν έως και τις 600 φορές πάνω από τον μέσο εργαζόμενο.

