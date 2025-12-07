Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Νέα επίθεση στην Ε.Ε. εξαπέλυσε την Κυριακή ο Μασκ, με αλλεπάλληλα μηνύματά του στο X.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει ο μεγιστάνας, ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk)December 7, 2025

Ο ίδιος αναδημοσιεύει επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους» δηλώνει μάλιστα ο κροίσος.

European Union is beginning to pose an existential threat to European freedom and sovereignty. https://t.co/CNCVOz8JhP — David Vance (@DVATW)December 7, 2025

