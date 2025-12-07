Νέο «χτύπημα» του Έλον Μασκ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους»
Νέα επίθεση στην Ε.Ε. εξαπέλυσε την Κυριακή ο Μασκ, με αλλεπάλληλα μηνύματά του στο X.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει ο μεγιστάνας, ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.
Ο ίδιος αναδημοσιεύει επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».
«Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους» δηλώνει μάλιστα ο κροίσος.
