Σήμερα η «μάχη της Κρήτης» με την εκλογή των δύο μητροπολιτών στις χηρεύουσες έδρες – Τα φαβορί

Σήμερα αναμένεται να πέσει η αυλαία στην πολύμηνη εκκλησιαστική κρίση στην Κρήτη, καθώς στις 11:00 το πρωί (28/1) συνεδριάζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης με αντικείμενο την εκλογή δύο νέων μητροπολιτών στις χηρεύουσες έδρες της Κυδωνίας και Αποκορώνου και της Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Η σημερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά από μήνες έντονων προστριβών, εμμονών σε πρόσωπα και συγκρούσεων γύρω από τον Καταστατικό Χάρτη της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, οι οποίες εκτυλίχθηκαν στη σκιά τοπικών οικονομικών σκανδάλων. Οι εξελίξεις αυτές είχαν οδηγήσει σε κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ της Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με αποτέλεσμα να αναβάλλεται επανειλημμένα η εκλογή μητροπολίτη στα Χανιά, όπου αρχικά εντοπιζόταν η εστία της έντασης.

Παρέμβαση Πατριαρχείου και Εξαρχία στην Κρήτη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται απευθείας η Εκκλησία της Κρήτης, παρενέβη προ εβδομάδων και έθεσε τέλος στην κωλυσιεργία, καθώς απέστειλε στο νησί Πατριαρχική Εξαρχία και δρομολόγησε τη σημερινή σύγκληση της Συνόδου.

Την Εξαρχία αποτελούν ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και ο μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος. Και οι δύο κατάγονται από την Κρήτη, γνωρίζουν σε βάθος την τοπική εκκλησιαστική πραγματικότητα και θεωρούνται πρόσωπα κοινής αποδοχής, ικανά να συμβάλουν στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην αποκατάσταση κλίματος σύμπνοιας και ομοψυχίας. Ο επικεφαλής της Εξαρχίας, ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα έμπειρος ιεράρχης χαμηλών τόνων και εκφραστής της πατριαρχικής γραμμής.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν οι επτά συνοδικοί της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και οι δύο εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Οι ώρες που προηγούνται των εκλογών θεωρούνται κρίσιμες, καθώς διαφαίνεται έντονο παρασκήνιο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για παρεμβάσεις σε υψηλό επίπεδο και άτυπες συμφωνίες που διαμορφώθηκαν σε κλειστές συναντήσεις μητροπολιτών. Την ίδια ώρα, τόσο το Πατριαρχείο όσο και η κυβέρνηση παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, στον απόηχο όσων προηγήθηκαν στα Χανιά και της δικαστικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά και εκκλησιαστικά πρόσωπα.

Η διαδικασία και τα επικρατέστερα ονόματα

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα καταρτιστεί το Τριπρόσωπο, δηλαδή κατάλογος τριών εκλόγιμων κληρικών από τον ευρύτερο κατάλογο των προς αρχιερατεία εκλόγιμων, ο οποίος αριθμεί τουλάχιστον 20 πρόσωπα. Στη συνέχεια, τα μέλη της Συνόδου θα μεταβούν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκλογή.

Στην παρούσα διαδικασία αναμένεται να διεξαχθούν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες. Πρώτα για τη μία Μητρόπολη και κατόπιν, μετά από νέα επιστροφή στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, για την κατάρτιση δεύτερου Τριπρόσωπου και τη δεύτερη εκλογή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι κληρικοί θεωρούνται οι επικρατέστεροι για τη συγκρότηση των δύο Τριπρόσωπων, μεταξύ των οποίων ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος Βερνιδάκης καθώς και πέντε αρχιμανδρίτες από μεγάλες μητροπόλεις του νησιού. Ιδιαίτερα ενισχυμένα εμφανίζονται τα ονόματα του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, Τίτου Ταμπακάκη, για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και του πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, Ιωακείμ Καρανδινού, για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Όπως όλα δείχνουν, μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να υπάρξει αποτέλεσμα και να ανακοινωθούν τα ονόματα των δύο νέων μητροπολιτών, κλείνοντας έναν κύκλο περίπου εννέα μηνών έντονων διεργασιών και αντιπαραθέσεων που μετέτρεψαν τη διαδικασία σε μια παρατεταμένη εκκλησιαστική «κρίση».