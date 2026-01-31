Συγκίνηση και λαμπρότητα στα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου από τον Βαρθολομαίο

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου.

Η ακολουθία των Θυρανοιξίων τελέστηκε υπό τη χοροστασία της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ συμμετείχαν σεβασμιότατοι άγιοι αρχιερείς και σεβαστοί πατέρες.

Τον Πατριάρχη υποδέχτηκαν στον αύλειο χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης ο επίτιμος πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του Ομίλου, δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Αποστολόπουλος.

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση τελέσαμε σήμερα τα επίσημα εγκαίνια του Ιερού Παρεκκλησίου, το οποίο έγινε εξ αρχής με φροντίδα και μέριμνα δική σας, καθώς και των οικογενειών και συνεργατών σας, για την ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας και προς ευλογία του συνόλου του προσωπικού, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, διά του προκαθημένου της, σας συγχαίρει και εκφράζει την ευαρέσκειά της για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και για το έργο σας συνολικά», ανέφερε ο Πατριάρχης αμέσως μετά τα Θυρανοίξια του ναού, απευθυνόμενος στην οικογένεια Αποστολόπουλου.

Μιλώντας για το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και τη μακρόχρονη παρουσία του στον ιατρικό χώρο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε: «Θαυμάζουμε το επιβλητικό κτήριο του Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, πληροί όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αξίως και δικαίως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού της Θεσσαλονίκης και των ευρύτερων περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και των συνανθρώπων μας ασθενών από τις γειτονικές χώρες. Εκτιμούμε το γεγονός ότι αυτό το θεραπευτήριο είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός συνεχούς διαλόγου με τον Ιερό Ναό που θα λειτουργεί στο χώρο, και ευχόμαστε να χαρίσει ψυχική και σωματική υγεία σε όλους τους ασθενείς και να στηρίξει τους συγγενείς τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο πολυδιάστατο έργο τους».

pareklisi.jpg

Ο κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, στον χαιρετισμό του, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ως μία στιγμή με ξεχωριστό πνευματικό, κοινωνικό και ανθρώπινο συμβολισμό και αναφέρθηκε στα εγκαίνια του μεγαλύτερου ογκολογικού κέντρου του ιδιωτικού τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έγιναν πριν από έναν χρόνο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρότυπο διεθνές ογκολογικό κέντρο, με προδιαγραφές εφάμιλλες των κορυφαίων παγκοσμίως, το οποίο προσφέρει ολιστική φροντίδα, έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία, σε ένα περιβάλλον υψηλής ασφάλειας και αισθητικής.

«Η προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών δεν είναι για εμάς απλώς επαγγελματικό καθημερινό λειτούργημα, αλλά ενσωματωμένη στις αξίες της προσφοράς, της ταπεινότητας και του σεβασμού κάθε ανθρώπινης ζωής. Εσείς, Παναγιώτατε, είστε ένας παγκόσμιος ηγέτης, πρότυπο σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, τόσο πολύ που πολλές φορές αναφέρεστε ως ο "πράσινος Πατριάρχης". Να σας ενημερώσω ότι το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο που εγκαινιάσαμε είναι το πρώτο στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κόσμο νοσηλευτικό κέντρο του είδους του, πιστοποιημένο και διατηρώντας τη σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό του, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου εθνική άνεση και εσωτερική ατμόσφαιρα με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και αποτύπωμα» επεσήμανε ο πρόεδρος του Ομίλου.

Ο κ. Αποστολόπουλος υπογράμμισε ότι δεσμεύεται να συνεχίσουν να επενδύουν στην καινοτομία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στις υποδομές, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων και την ίαση των ασθενών τους και σημείωσε πόσο σπουδαία είναι για όλους η λειτουργία του ιερού ναού, που ήθελαν να κατασκευάσουν εδώ και καιρό για να βοηθάει τους ασθενείς, τους νοσηλευτές και το ιατρικό δυναμικό.

«Ήταν πάντα στη σκέψη μας η δημιουργία ενός παρεκκλησίου. Από σήμερα είναι ένας χώρος προσευχής, στήριξης και παρηγοριάς για τους ασθενείς, τους οικείους τους, το προσωπικό μας, ένας χώρος που η ιατρική επιστήμη θα συμπορεύεται με τον άνθρωπο και τις πνευματικές του αναζητήσεις. Στην ορθόδοξη αντίληψη, η φροντίδα του πάσχοντος αποτελεί πράξη αγάπης και ευθύνης. Για εμάς η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας δεν είναι απλώς επαγγελματικό καθήκον, αλλά λειτούργημα εναρμονισμένο με τις αξίες της προσφοράς και της ταπεινότητας», ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου.

Κατά την τελετή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τοποθέτησε έξω από το Παρεκκλήσι αναμνηστική πλακέτα, επισφραγίζοντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας ενός χώρου πνευματικής στήριξης για ασθενείς, συνοδούς και εργαζομένους του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, ο Σταύρος Καλαφάτης, υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Κώστας Γκιουλέκας, υφυπουργός Εσωτερικών και αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, βουλευτές, δήμαρχοι, διοικητές της Ελληνικής Αστυνομίας, ακαδημαϊκοί του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, γιατροί του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, καθώς και στελέχη του Ομίλου Ιατρικών Αθηνών.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, thestival.gr

