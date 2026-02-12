Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στην Πλατεία Βικτωρίας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πλατεία Βικτωρίας, το πρωί της Πέμπτης (12/2).

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 12/02/2026, και ώρα 8:30 πμ, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

κοριτσιών στην Πλατεία Βικτωρίας, η ανήλικη Γκμπραγκάργκς (επ.) Μιλέν (όνομα), 13 ετών, Αφρικανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μιλέν έχει ύψος 1,52 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, αθλητικά παπούτσια, ένα σκούρο κόκκινο φούτερ και μουσταρδί μπουφάν. Κρατούσε μια ροζ σχολική τσάντα.

Διαβάστε επίσης