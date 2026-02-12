Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 11/02/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), 14 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 12/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σουχούντ (ον.) Μοχαμάντ (επ.) – Shuhoud (ον.) Mohammad (επ.), έχει ύψος 1,55 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαλλιά μαύρα και μάτια πράσινα Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο φούτερ, τζιν παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

