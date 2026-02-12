Τσικνοπέμπτη: Το εθιμικό «food challenge» με ντόνατς στην Πολωνία, λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

Μπορεί η συγκεκριμένη Τσικνοπέμπτη  να μην έχει... «τσίκνισμα», αλλά έχει σίγουρα άφθονο φαγητό

Newsbomb

Τσικνοπέμπτη: Το εθιμικό «food challenge» με ντόνατς στην Πολωνία, λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή
Twitter/X
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τελευταία Πέμπτη πριν από την έναρξη της Σαρακοστής αποτελεί το συμβολικό αντίο στις Απόκριες – μια περίοδο διασκέδασης και γαστρονομικής ελευθερίας. Στο χριστιανικό ημερολόγιο, πρόκειται για μια οριακή στιγμή: την τελευταία ευκαιρία να απολαύσει κανείς λιπαρά, γλυκά και χορταστικά φαγητά χωρίς τύψεις, πριν ξεκινήσει η περίοδος της νηστείας και των περιορισμών.

Στην Πολωνία, αυτή η παράδοση παραμένει αναλλοίωτη, συνδυάζοντας τον θρησκευτικό συμβολισμό με τη λαϊκή χαρά της γιορτής. Την Τσικνοπέμπτη, τα ποντσίκια (τοπικά ντόνατς) δεν αποτελούν απλώς επιλογή – θεωρούνται βαθιά ριζωμένο έθιμο και αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα. Με τα χρόνια έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι όποιος δεν φάει έστω ένα ποντσίκι εκείνη την ημέρα, δεν θα έχει τύχη. Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυτή η δεισιδαιμονία παραμένει ισχυρή, καθώς εκατομμύρια ποντσίκια καταναλώνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Η ίδια η παράδοση του τηγανίσματος ποντσικιών είναι, ωστόσο, πολύ παλαιότερη από το χριστιανικό ημερολόγιο. Οι ρίζες της φτάνουν στην αρχαιότητα, όταν το τέλος του χειμώνα και ο ερχομός της άνοιξης γιορτάζονταν με πλούσια γεύματα γεμάτα λιπαρά και θρεπτικά φαγητά. Οι τηγανισμένες μπάλες ζύμης εμφανίζονταν σε διάφορους πολιτισμούς ως σύμβολο αφθονίας και αναγέννησης.

donuts-1.jpg

Unsplash

Τα πρώτα «ποντσίκια», ωστόσο, δεν έμοιαζαν καθόλου με το σημερινό γλυκό. Στη μεσαιωνική Ευρώπη επρόκειτο για σκληρές μπάλες από ζύμη ψωμιού, γεμισμένες με μπέικον και κρέας. Αποτελούσαν περισσότερο ένα χορταστικό σνακ παρά μια γλυκιά λιχουδιά.

Μόλις τον 16ο αιώνα, με την ευρύτερη διάδοση της ζάχαρης, άρχισαν να εμφανίζονται πειραματισμοί με γλυκές εκδοχές. Προστέθηκαν μαρμελάδες, γλάσο και ζάχαρη άχνη, ενώ το ποντσίκι μετατράπηκε σταδιακά σε γλυκό σύμβολο της Αποκριάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρώτα γλυκά ποντσίκια ήταν τόσο χοντρά που συχνά παρομοιάζονταν με πέτρες — πολύ μακριά από τη σημερινή αφράτη μορφή τους.

Η πιο απρόσμενη τάση των τελευταίων ετών είναι οι αλμυρές εκδοχές των ποντσικιών. Σεφ εστιατορίων επιστρέφουν στη μεσαιωνική ιδέα του ποντσικιού ως κυρίως πιάτου.

Στα πιάτα εμφανίζονται πλέον παραλλαγές με πάπια confit, μπλε τυρί, foie gras ή μπέικον με σιρόπι σφενδάμου. Συχνά σερβίρονται ως ορεκτικά ή ως μέρος μενού γευσιγνωσίας. Πρόκειται για ένα γαστρονομικό παιχνίδι με την ιστορία, που αποδεικνύει ότι το κυρίως πιάτο δεν απέχει από το επιδόρπιο.

donuts-2.jpg

Unsplash

Οι σύγχρονες τελετουργίες

Η σημερινή Τσικνοπέμπτη δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά αποτελεί και κοινωνικό γεγονός. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται λίστες με τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία, διοργανώνονται γευσιγνωσίες, ενώ πολλά καταστήματα παρουσιάζουν περιορισμένες γεύσεις που διατίθενται μόνο για λίγες ώρες. Στην Κρακοβία εμφανίστηκαν πριν από μερικά χρόνια ακόμη και αυτόματοι πωλητές ποντσικιών, αν και η ιδέα δεν γνώρισε επιτυχία.

Η παράδοση παραμένει ζωντανή, με τις ουρές έξω από ιστορικά ζαχαροπλαστεία να φτάνουν συχνά εκατοντάδες μέτρα. Εκείνη την ημέρα θεωρείται σχεδόν… υποχρέωση να σταθεί κανείς στην ουρά για ποντσίκια. Το παράδοξο είναι ότι όσο αυξάνεται η μοντέρνα προσέγγιση, τόσο ενισχύεται η νοσταλγία – πολλοί λάτρεις πιστεύουν ότι ο πραγματικός εορτασμός ξεκινά μόνο με το κλασικό ποντσίκι με γέμιση τριαντάφυλλο και φλούδα πορτοκαλιού.

Τα «λιπαρά» γιορτινά έθιμα του κόσμου

Αν και η γιορτή μοιάζει κατεξοχήν πολωνική, παρόμοιες παραδόσεις υπάρχουν σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία και την Αυστρία κυριαρχούν τα krapfen, στην Ιταλία τα bomboloni, στην Ισπανία τα buñuelos, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες τα semla – αφράτα ψωμάκια με αμυγδαλόπαστα και σαντιγί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ οι τελευταίες ημέρες της Αποκριάς γιορτάζονται με τηγανίτες κατά το Pancake Day, ενώ στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της Maslenitsa, ετοιμάζονται blini που συμβολίζουν τον ήλιο και το τέλος του χειμώνα.

Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των εθίμων είναι ξεκάθαρος: πριν έρθει η περίοδος νηστείας , οι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν άφθονο λιπαρό φαγητό. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, πρόκειται για την ίδια συμβολική πράξη: τον συλλογικό εορτασμό της αφθονίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ανακοινώσει το σχέδιο χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας την ερχόμενη εβδομάδα

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Οι Αμερικανοί θα είναι λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς με την απόφαση του Τραμπ

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το «ερυθρόλευκο» ντέρμπι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα φύγει ο Μητσοτάκης ακόμα και αν δεν έχουμε αυτοδυναμία»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» οι ΗΠΑ - «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Λάτρεις των ντόνατ γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με food challenge λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Carnival League 2026: Οι καρναβαλιστές άφησαν τις στολές και έπιασαν τη μπάλα

23:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Για πάντα στην Τούμπα τα αδικοχαμένα «αετόπουλα» - Η συγκλονιστική κίνηση του «Δικέφαλου»

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της CIA προς Κινέζους στρατιωτικούς να γίνουν κατάσκοποί της

22:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η κυβέρνηση αντιστέκεται στις "σειρήνες" που θα ήθελαν πυροτεχνήματα»

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόβλημα με Πέλκα στον «Δικέφαλο του Βορρά» | Τα δεδομένα για τους τραυματίες

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/2)

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στην Πλατεία Βικτωρίας

22:38ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα myBusinessSupport για διορθώσεις σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πρώτη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στη μετά Μαδούρο εποχή - «Δεν φοβόμαστε»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλει δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες και στο Τρένο του Πηλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό το «The Atlantic»: Το Κίεβο μπορεί να είναι έτοιμο να παραδώσει τον έλεγχο του Ντονμπάς

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος εκατοντάδων «αχυρανθρώπων» με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Λάρισα

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έβαλε τα βρέφη στην κατάψυξη - Είχε κρύψει τις εγκυμοσύνες

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

13:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 για την κόρη του Κώστα Μπακογιάννη σε αγώνες κλειστού στίβου στην Παιανία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ