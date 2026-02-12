Τσικνοπέμπτη: Το εθιμικό «food challenge» με ντόνατς στην Πολωνία, λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή

Η τελευταία Πέμπτη πριν από την έναρξη της Σαρακοστής αποτελεί το συμβολικό αντίο στις Απόκριες – μια περίοδο διασκέδασης και γαστρονομικής ελευθερίας. Στο χριστιανικό ημερολόγιο, πρόκειται για μια οριακή στιγμή: την τελευταία ευκαιρία να απολαύσει κανείς λιπαρά, γλυκά και χορταστικά φαγητά χωρίς τύψεις, πριν ξεκινήσει η περίοδος της νηστείας και των περιορισμών.

Donut lovers in Krakow marked Fat Thursday with a speed-eating contest, racing to finish as many pastries as possible before the start of Lent pic.twitter.com/2AP73gaIvn — Reuters (@Reuters) February 12, 2026

Στην Πολωνία, αυτή η παράδοση παραμένει αναλλοίωτη, συνδυάζοντας τον θρησκευτικό συμβολισμό με τη λαϊκή χαρά της γιορτής. Την Τσικνοπέμπτη, τα ποντσίκια (τοπικά ντόνατς) δεν αποτελούν απλώς επιλογή – θεωρούνται βαθιά ριζωμένο έθιμο και αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα. Με τα χρόνια έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι όποιος δεν φάει έστω ένα ποντσίκι εκείνη την ημέρα, δεν θα έχει τύχη. Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυτή η δεισιδαιμονία παραμένει ισχυρή, καθώς εκατομμύρια ποντσίκια καταναλώνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Η ίδια η παράδοση του τηγανίσματος ποντσικιών είναι, ωστόσο, πολύ παλαιότερη από το χριστιανικό ημερολόγιο. Οι ρίζες της φτάνουν στην αρχαιότητα, όταν το τέλος του χειμώνα και ο ερχομός της άνοιξης γιορτάζονταν με πλούσια γεύματα γεμάτα λιπαρά και θρεπτικά φαγητά. Οι τηγανισμένες μπάλες ζύμης εμφανίζονταν σε διάφορους πολιτισμούς ως σύμβολο αφθονίας και αναγέννησης.

Unsplash

Τα πρώτα «ποντσίκια», ωστόσο, δεν έμοιαζαν καθόλου με το σημερινό γλυκό. Στη μεσαιωνική Ευρώπη επρόκειτο για σκληρές μπάλες από ζύμη ψωμιού, γεμισμένες με μπέικον και κρέας. Αποτελούσαν περισσότερο ένα χορταστικό σνακ παρά μια γλυκιά λιχουδιά.

Μόλις τον 16ο αιώνα, με την ευρύτερη διάδοση της ζάχαρης, άρχισαν να εμφανίζονται πειραματισμοί με γλυκές εκδοχές. Προστέθηκαν μαρμελάδες, γλάσο και ζάχαρη άχνη, ενώ το ποντσίκι μετατράπηκε σταδιακά σε γλυκό σύμβολο της Αποκριάς. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πρώτα γλυκά ποντσίκια ήταν τόσο χοντρά που συχνά παρομοιάζονταν με πέτρες — πολύ μακριά από τη σημερινή αφράτη μορφή τους.

Η πιο απρόσμενη τάση των τελευταίων ετών είναι οι αλμυρές εκδοχές των ποντσικιών. Σεφ εστιατορίων επιστρέφουν στη μεσαιωνική ιδέα του ποντσικιού ως κυρίως πιάτου.

Στα πιάτα εμφανίζονται πλέον παραλλαγές με πάπια confit, μπλε τυρί, foie gras ή μπέικον με σιρόπι σφενδάμου. Συχνά σερβίρονται ως ορεκτικά ή ως μέρος μενού γευσιγνωσίας. Πρόκειται για ένα γαστρονομικό παιχνίδι με την ιστορία, που αποδεικνύει ότι το κυρίως πιάτο δεν απέχει από το επιδόρπιο.

Unsplash

Οι σύγχρονες τελετουργίες

Η σημερινή Τσικνοπέμπτη δεν αφορά μόνο το φαγητό, αλλά αποτελεί και κοινωνικό γεγονός. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται λίστες με τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία, διοργανώνονται γευσιγνωσίες, ενώ πολλά καταστήματα παρουσιάζουν περιορισμένες γεύσεις που διατίθενται μόνο για λίγες ώρες. Στην Κρακοβία εμφανίστηκαν πριν από μερικά χρόνια ακόμη και αυτόματοι πωλητές ποντσικιών, αν και η ιδέα δεν γνώρισε επιτυχία.

In Poland, we have a tradition called Fat Thursday.



On this day, we don’t hold back, we eat sweets like there’s no tomorrow ?



On average, each person eats about 2.5 donuts, which means almost 100 million donuts disappear in one day.



RoboCop is a cop… and cops like donuts,… pic.twitter.com/jHiVBSkOw9 — TEYON (@TeyonGames) February 12, 2026

Η παράδοση παραμένει ζωντανή, με τις ουρές έξω από ιστορικά ζαχαροπλαστεία να φτάνουν συχνά εκατοντάδες μέτρα. Εκείνη την ημέρα θεωρείται σχεδόν… υποχρέωση να σταθεί κανείς στην ουρά για ποντσίκια. Το παράδοξο είναι ότι όσο αυξάνεται η μοντέρνα προσέγγιση, τόσο ενισχύεται η νοσταλγία – πολλοί λάτρεις πιστεύουν ότι ο πραγματικός εορτασμός ξεκινά μόνο με το κλασικό ποντσίκι με γέμιση τριαντάφυλλο και φλούδα πορτοκαλιού.

Today is Fat Thursday ??



The whole of Poland is eating sweet Pączki (donuts), and the lines to the best donut shops are extremely long ?#tłustyczwartek #pączki pic.twitter.com/bBnu4ksgXi — Go2Warsaw (@Go2Warsaw) February 12, 2026

Τα «λιπαρά» γιορτινά έθιμα του κόσμου

Αν και η γιορτή μοιάζει κατεξοχήν πολωνική, παρόμοιες παραδόσεις υπάρχουν σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία και την Αυστρία κυριαρχούν τα krapfen, στην Ιταλία τα bomboloni, στην Ισπανία τα buñuelos, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες τα semla – αφράτα ψωμάκια με αμυγδαλόπαστα και σαντιγί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ οι τελευταίες ημέρες της Αποκριάς γιορτάζονται με τηγανίτες κατά το Pancake Day, ενώ στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της Maslenitsa, ετοιμάζονται blini που συμβολίζουν τον ήλιο και το τέλος του χειμώνα.

Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των εθίμων είναι ξεκάθαρος: πριν έρθει η περίοδος νηστείας , οι άνθρωποι θέλουν να απολαύσουν άφθονο λιπαρό φαγητό. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, πρόκειται για την ίδια συμβολική πράξη: τον συλλογικό εορτασμό της αφθονίας.

Διαβάστε επίσης