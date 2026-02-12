Τσικνοπέμπτη στη Βουλή με γουρουνοπούλα και κεμπάπ - Πόσο κοστίζουν για βουλευτές και επισκέπτες

Την Τσικνοπέμπτη «τιμά» και το εστιατόριο της Βουλής σήμερα, καθώς διαθέτει στο μενού ημέρας διάφορα πιάτα ψητών κρεατικών που παραπέμπουν στην παράδοση της ημέρας: Μεταξύ αυτών, γουρουνοπούλα με πατάτες τηγανητές και κεμπάπ.

Στον τιμοκατάλογο, που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος, υπάρχουν επίσης πιάτα όπως χοιρινά καλαμάκια, χοιρινά πανσετάκια, τυροκαυτερή και παστρουρμαδόπιτα, αλλά και επτά διαφορετικά πιάτα σχάρας!

Ο τιμοκατάλογος στο εστιατόριο της Βουλής

Ενδιαφέρουσες είναι βέβαια και οι τιμές στις οποίες οι βουλευτές, οι κοινοβουλευτικοί υπάλληλοι, οι δημοσιογράφοι και οι φρουροί της Βουλής μπορούν να απολαύσουν τα εδέσματα της Τσικνοπέμπτης: Ενδεικτικά, το Μπιφτέκι πωλείται προς 5,5 ευρώ εάν ο πελάτης επιλέξει να σερβιριστεί στο εστιατόριο και 5 ευρώ σε πακέτο, τα χοιρινά καλαμάκια προς 8 ευρώ η μερίδα και 7,2 ευρώ το «take away», ενώ η γουρουνοπούλα κοστίζει 9,5 ευρώ στο εστιατόριο και σχεδόν ένα ευρώ λιγότερο (8,6€) στο πακέτο και το κεμπάμπ 8 ευρώ και 7,20 ευρώ στο πακέτο.