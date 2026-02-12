Τσικνοπέμπτη: Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας με μουσική, χορό και κεράσματα

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Με εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας γιορτάζεται σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, η Τσικνοπέμπτη, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος διοργάνωσε σειρά δράσεων με μουσική, χορό και δωρεάν φαγητό για το κοινό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 11:00 από την πλατεία Συντάγματος με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, ενώ ακολούθησε η εθιμική πομπή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι».

Η διαδρομή κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, όπου παρουσιάστηκε αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στη Βαρβάκειο Αγορά. Ήδη από τις 12:00 έχουν στηθεί στον χώρο ψησταριές και διανέμονται δωρεάν ψητά, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χοροί από ομάδες των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκή συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής. Στις εκδηλώσεις παρευρίσκεται και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η συμμετοχή του κόσμου είναι αυξημένη, με εκατοντάδες πολίτες να δίνουν το «παρών» στις δράσεις που πραγματοποιούνται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

