«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να απολαύσουν το έθιμο χωρίς υπερβολές, με το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»

«Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά»: Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης
ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελληνική Αστυνομία θέλησε να στείλει ένα σύντομο αλλά σαφές μήνυμα με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, καλώντας τους πολίτες να γιορτάσουν με υπευθυνότητα.

Με βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να απολαύσουν το έθιμο χωρίς υπερβολές, με το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».

Δείτε το βίντεο:

