Τσικνοπέμπτη: Πώς γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται σήμερα σε κάθε γωνιά της χώρας με τις ψησταριές να παίρνουν φωτιά και τις μυρωδιές από τα ψητά κρέατα να γεμίζουν πλατείες, δρόμους και γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το σημερινό έθιμο αποτελεί την άτυπη έναρξη της Αποκριάς και από το μεσημέρι μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τους δρόμους των πόλεών τους για τον εορτασμό της πιο... καπνιστής ημέρας του χρόνου.

Γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Με εκδηλώσεις στο κέντρο γιορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος διοργάνωσε σειρά δράσεων με μουσική, χορό και δωρεάν φαγητό για το κοινό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 11:00 από την πλατεία Συντάγματος με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, ενώ ακολούθησε η εθιμική πομπή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι».

Η διαδρομή κατέληξε στην πλατεία Κοτζιά, όπου παρουσιάστηκε αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων μεταφέρθηκε στη Βαρβάκειο Αγορά, όπου από τις 12:00 στήθηκαν ψησταριές και διανέμονταν δωρεάν ψητά, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χοροί από ομάδες των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε και λαϊκή συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, ενώ το παρών στις εκδηλώσεις έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Άναψε» το γλέντι στη Θεσσαλονίκη

Οι καρναβαλιστές κατέκλυσαν από νωρίς το μεσημέρι την οδό Βασιλέως Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι ψησταριές είχαν πιάσει δουλειά ήδη από νωρίς το πρωί. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο κέντρο της πόλης, ενώ «σύμμαχος» των παρευρισκομένων ήταν και ο καιρός.

Υπαίθριο πάρτι στη Λάρισα

Ένα υπαίθριο πάρτι στήθηκε στη Λάρισα, στο οποίο συμμετείχε όλη η πόλη. Η πλατεία γέμισε από κόσμο, ενώ τα καταστήματα προσέφεραν κεράσματα, με το κρασί να ρέει άφθονο!

Γιορτινή διάθεση και στην Κοζάνη

Φωτιά πήραν οι ψησταριές και στην Κοζάνη, με το σημερινό γλέντι να σηματοδοτεί παράλληλα την επίσημη έναρξη της παραδοσιακής κοζανίτικης αποκριάς.

Τσικνοπέμπτη με ανθρώπινο πρόσωπο στην Πύλη

Τσικνοπέμπτη με ανθρώπινο πρόσωπο εορτάστηκε στην Πύλη Τρικάλων με εθελοντές από τον Σύλλογο «ΜοιράΖΩμαι», οι οποίοι για τέταρτη χρονιά ψήνουν κρέατα για κατοίκους απομακρυσμένων χωριών για να νιώσουν οι άνθρωποι ότι τους νοιάζονται.

«Μπαγόρδες» στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο όλο το νησί έψησε και έστησε «μπαγόρδες» από το πρωί της Τσικνοπέμπτης, τηρώντας το έθιμο και κηρύσσοντας την έναρξη της καρναβαλικής περιόδου.

