Τσικνοπέμπτη: «Κλεισμένες εδώ και δύο εβδομάδες οι κρατήσεις», λέει ιδιοκτήτης ταβέρνας στην Πάρνηθα

Σε γιορτινό κλίμα ετοιμάζονται να υποδεχθούν την Τσικνοπέμπτη οι επαγγελματίες της εστίασης, με τις ταβέρνες να καταγράφουν ήδη αυξημένη κίνηση και πληρότητα που αγγίζει το 100%.

Οι ψησταριές έχουν πάρει φωτιά και οι κρατήσεις, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μέρες.

Όπως δηλώνει στο Newsbomb ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, «Λάιος» Δημήτρης Σπυρόπουλος, «οι κρατήσεις έχουν γίνει εδώ και δύο εβδομάδες. Από πολύ νωρίς ο κόσμος άρχισε να τηλεφωνεί για να εξασφαλίσει τραπέζι, καθώς η Τσικνοπέμπτη είναι μια από τις πιο δυνατές ημέρες για την εστίαση».

Ο ίδιος σημειώνει πως η φετινή ανταπόκριση του κόσμου είναι ιδιαίτερα θερμή, με παρέες, οικογένειες αλλά και συναδέλφους να οργανώνουν από νωρίς την ημέρα τους. «Η Τσικνοπέμπτη είναι παράδοση. Ο κόσμος θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να φάει καλό κρέας και να περάσει όμορφα. Εμείς φροντίζουμε να είμαστε έτοιμοι με ποιοτικά προϊόντα και καλή διάθεση», επισημαίνει ο κ. Σπυρόπουλος.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η αυξημένη κίνηση δίνει σημαντική ανάσα στην τοπική αγορά, ενώ καλούν όσους δεν έχουν φροντίσει έγκαιρα για κράτηση να επικοινωνούν εγκαίρως, καθώς τα διαθέσιμα τραπέζια είναι ελάχιστα.

