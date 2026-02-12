Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/2)
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν απόψε (12/2)
Νέο τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης (12/2) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Τυχερός δεν υπήρξε ούτε στη δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 1, 3, 10, 15, 43 και Τζόκερ το 5.
Στην κλήρωση της Κυριακής (15/2), το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 1.300.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
