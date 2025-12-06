ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη

Ο Ed Bambas, ο οποίος είναι ταμίας στο κατάστημα Meijer στο Μπράιτον του Μίσιγκαν, έχασε τη σύνταξή του πριν από 13 χρόνια και, παρά την ηλικία του, είναι τώρα αναγκασμένος να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα επειδή δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη
Ένας 88χρονος βετεράνος του στρατού των ΗΠΑ, έγινε viral μετά την συγκινητική αποκάλυψη ότι εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα σε ένα τοπικό παντοπωλείο για να βγάλει τα προς το ζην, προκαλώντας ένα τεράστιο «κύμα» γενναιοδωρίας από πελάτες του μαγαζιού που κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια για τη συνταξιοδότησή του.

Ο Ed Bambas, ο οποίος είναι ταμίας στο κατάστημα Meijer στο Μπράιτον του Μίσιγκαν, έχασε τη σύνταξή του πριν από 13 χρόνια και, παρά την ηλικία του, είναι τώρα αναγκασμένος να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα επειδή δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς, όπως αναφέρει η New York Post.

«Αποσύρθηκα από τη General Motors το 1999. Το 2012, η εταιρεία χρεοκόπησε και μου πήραν τη σύνταξή μου», ακούγεται να λέει ο Bambas στον Αυστραλό influencer Samuel Weidenhofer, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DRuexZskTld/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο 88χρονος αποκάλυψε ότι ζούσε άνετα οικονομικά με τη σύνταξή του, με ένα σπίτι και σταθερή οικονομική βάση, μέχρι που έμεινε χωρίς τίποτα όταν η αγαπημένη του σύζυγος αρρώστησε περίπου την ίδια περίοδο, ένα καταστροφικό πλήγμα που τον ανάγκασε να εργαστεί ξανά.

«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι, όταν η γυναίκα μου αρρώστησε, ενώ μου είχαν πάρει τη σύνταξη, μου πήραν και την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και 10.000 δολάρια που ήταν το συνολικό ποσό από την ασφάλεια ζωής μου», εξήγησε ο Bambas.

Για να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα, ο Bambas δεν είχε άλλη επιλογή από το να πουλήσει το σπίτι και την περιουσία του, απλώς για να τα βγάλει πέρα. Η σύζυγος του Bambas, Joan, με την οποία ήταν παντρεμένος για πάνω από 50 χρόνια, δεν κατάφερε και έφυγε από την ζωή πριν από επτά χρόνια.

Βετεράνος - Σύζυγος

«Όνειρο μου ήταν να ζήσω λίγο από τη ζωή που ήλπιζα»

Με δάκρυα στα μάτια ο 88χρονος ακούγεται να λέει στο βίντεο ότι το όνειρο του ήταν να ζήσει λίγο από τη ζωή που ήλπιζε.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο XWYZ, ο 88χρονος παραδέχτηκε ότι αναγκάστηκε να εργαστεί και ότι δυσκολεύεται «λίγο», καθώς προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του.

«Όταν πέθανε η σύζυγός μου, δεν είχα αρκετά χρήματα για να πληρώσω το σπίτι μου ή όλους τους άλλους λογαριασμούς που είχα μαζέψει λόγω της ασθένειας της γυναίκας μου», είπε ο Bambas στο WXYZ. «Δεν ήταν δύσκολο για μένα να το κάνω, γιατί ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω. Είμαι τυχερός που ο Θεός μου έδωσε ένα αρκετά καλό σώμα για να είμαι αρκετά δυνατός ώστε να στέκομαι εκεί οκτώ, οκτώμισι ώρες την ημέρα».

Ο Weidenhofer έδωσε στον Bambas ένα φιλοδώρημα 400 δολαρίων για να τον βοηθήσει, πριν ανοίξει ένα GoFundMe (σ.σ. διαδικτυακός έρανος) που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Βετεράνος - gofundme

«Μου ήρθε εντελώς ξαφνικά — το εννοώ πραγματικά», είπε ο Bambas στο μέσο ενημέρωσης. Το GoFundMe έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες δωρητές, με την υψηλότερη δωρεά των 10.000 δολαρίων να προέρχεται από έναν «William Ackman». Τραγουδιστές όπως οι Charlie Puth και Russell Dickerson έκαναν επίσης δωρεά.

«Παρά τα όσα έχει περάσει, ο Ed εμφανίζεται κάθε μέρα με ήσυχη αξιοπρέπεια, δύναμη και επιμονή. Η ιστορία του είναι μια σκληρή υπενθύμιση ότι πάρα πολλοί από τους ηλικιωμένους μας, ειδικά οι βετεράνοι, αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις μόνο και μόνο για να επιβιώσουν», έγραψε ο Weidenhofer στο GoFundMe.

«Ξεκινάω ένα GoFundMe για να βοηθήσω τον Ed να ζήσει τη ζωή που του αξίζει, ώστε να του προσφέρω επιτέλους κάποια ανακούφιση, άνεση και την ηρεμία που πηγάζει από τη γνώση ότι μπορεί να απολαύσει τα τελευταία του χρόνια χωρίς συνεχή αγώνα», είπε ο Weidenhofer.

Βετεράνος - Influencer

Το συγκινητικό βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές στο TikTok και έχει πάνω από 613.000 likes στο Instagram, αλλά ο Bambas δεν το έχει δει. «Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα προγράμματα. Δεν έχω ένα από αυτά τα φανταχτερά κινητά τηλέφωνα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακόμα ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο απλά για να μιλάω με τους ανθρώπους», είπε στο μέσο ενημέρωσης.

