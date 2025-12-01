Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή

Η δύναμη της φιλανθρωπίας που έδωσε νέα αξία στη ζωή του βετεράνου στρατιώτη Νικ Τζόις

Συγκινητικό δώρο: Καθάρισε τον κήπο ενός βετεράνου και... του άλλαξε τη ζωή

Ο Μπεν Σόντερς «ανανέωσε» τη ζωή του βετεράνου Νικ Τζόις

Ένας ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού στη Βρετανία ανέλαβε δωρεάν να καθαρίσει τον πυκνόφυτο κήπο ενός βετεράνου, αλλά η πράξη του έφτασε πολύ παραπέρα, αλλάζοντας ολόκληρη τη ζωή του.

Ένας 63χρονος βετεράνος του στρατού, ο Νικ Τζόις, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στον κήπο του, ο οποίος είχε μετατραπεί σε μια αδιάβατη ζούγκλα με αγριόχορτα ύψους δύο μέτρων. Ο Νικ περίμενε μάταια τέσσερα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση να καθαρίσει την πυκνή βλάστηση.

Η αλλαγή ήρθε από τον Μπεν Σόντερς, ιδιοκτήτη της εταιρείας Flawless Cleaning Services, ο οποίος, αφού συνάντησε τον βετεράνο και άκουσε την ιστορία του, αποφάσισε να δράσει άμεσα.

«Η κατάσταση του κήπου ήταν σοκαριστική και επηρέαζε την ψυχική του υγεία», δήλωσε ο Μπεν, πατέρας δύο παιδιών, από το Λονδίνο. «Σκέφτηκα αμέσως, "πρέπει να κάνω κάτι τώρα"».

Μεταμόρφωση και έκπληξη

Ο Μπεν και η ομάδα του αφιέρωσαν δύο ημέρες για να κόψουν τα αγριόχορτα, γεμίζοντας έναν ολόκληρο κάδο απορριμμάτων. Η δουλειά τους όμως δεν σταμάτησε εκεί: αντικατέστησαν την πλαϊνή πέργκολα, καθάρισαν τις υδρορροές και του έφτιαξαν ακόμη και νέα παρτέρια για λαχανικά.

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του κήπου δημοσιεύτηκε στο YouTube και έγινε viral στους 596.000 ακολούθους του Μπεν. Κατανοώντας τις περαιτέρω δυσκολίες του Νικ—ο οποίος πάσχει από ΧΑΠ, αρθρίτιδα και Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD) ενώ παράλληλα έχασε τη δουλειά του όταν χάλασε το αυτοκίνητό του—ο Μπεν δημιούργησε μια καμπάνια GoFundMe.

Το βίντεο δείχνει τον Μπεν να εκπλήσσει τον Νικ με τα έσοδα της καμπάνιας: μια επιταγή που ξεπερνούσε τις 11.000 λίρες (περίπου 14.500 δολάρια).

«Νιώθω σαν πεντάχρονο παιδί τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο Νικ, συγκινημένος. «Δεν περίμενα τίποτα από όλα αυτά. Καλύτερο κι από λαχείο, γιατί όλα έγιναν από καλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται».

Συγκινητική κίνηση για την κοινωνική επανένταξη του βετεράνου

Ο Μπεν συνειδητοποίησε το μέγεθος της κοινωνικής απομόνωσης που αντιμετώπιζε ο βετεράνος. Ο Νικ, ο οποίος υπηρέτησε πέντε χρόνια στο τακτικό στράτευμα και οκτώ ως έφεδρος, δυσκολευόταν ακόμη και να αγοράσει τρόφιμα, αφού το κοντινότερο σούπερ μάρκετ βρισκόταν 12 μίλια μακριά και δεν υπήρχε λεωφορείο.

Το χαλασμένο αυτοκίνητο ήταν η πηγή πολλών προβλημάτων. Έτσι, ο Μπεν αποφάσισε να κάνει μία ακόμα απίστευτη χειρονομία: την ημέρα που ολοκληρώθηκε ο κήπος, παρέδωσε στον Νικ τα κλειδιά ενός μπλε Vauxhall Corsa, με πληρωμένη την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλιση για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ο Νικ, που δήλωσε ότι σκοπεύει να βρει νέα δουλειά, τόνισε: «Δεν θέλω να καταλήξω στα αζήτητα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Χρειάζομαι έναν σκοπό».

Ο Μπεν Σόντερς, μέσω του φιλανθρωπικού τμήματος της εταιρείας του έχει βρει τον δικό του σκοπό: να βοηθά ευάλωτους ανθρώπους. «Η καλοσύνη δημιουργεί αλληλεπίδραση», σχολίασε.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

