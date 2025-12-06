Μητσοτάκης: «Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια» – Τι είπε για τους αγρότες

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στάθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, τις μειώσεις φόρων αλλά και τη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των νέων, μιλώντας σήμερα (06/12) σε πολίτες έξω από το ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής, στο Μαρκόπουλο.

«Θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας. Για πρωτη φορά, μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό παιδιών της κάθε οικογένειας. Από 1ης Ιανουαρίου 2026, όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο»

Μιλώντας για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών, επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο», προτρέποντας τους αγρότες «να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

«Οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών, για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις», σημείωσε ακόμη.

