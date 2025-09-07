ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και μέτρων για το 2026, με κυριότερο στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, των νέων και των συνταξιούχων.

Μείωση φορολογικών συντελεστών και ενίσχυση της οικογένειας

Κεντρική θέση στις εξαγγελίες κατέχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες, με πρόσθετες ελαφρύνσεις που αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για παράδειγμα, οι πολύτεκνοι θα δουν τον φόρο να μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, συνδέοντας έτσι τη φορολογική πολιτική με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και νέοι

Μισθωτοί και συνταξιούχοι: Θα δουν άμεσες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους από τον Ιανουάριο του 2026, λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Σε πολλές περιπτώσεις, το ετήσιο κέρδος μπορεί να ξεπεράσει τον έναν μισθό, ενώ για τους πολύτεκνους γονείς, τα κέρδη ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα.

Συνταξιούχοι: Πέραν των παραπάνω, θα επωφεληθούν από τη σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και την πλήρη κατάργησή της το 2027.

Νέοι: Μηδενίζεται ο φόρος για νέους έως 25 ετών, για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επιπλέον, από το 26ο έως το 30ο έτος της ηλικίας τους, θα υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 9%.

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων: Προβλέπονται μισθολογικές αυξήσεις μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων.

Ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες και Περιφέρεια

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Μειώνεται ο φόρος για τα εισοδήματα από ενοίκια με την εισαγωγή ενός νέου κλιμακίου 12.000-24.000 ευρώ. Επίσης, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Κάτοικοι Περιφέρειας: Για όσους ζουν σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027.

Κάτοικοι ακριτικών νησιών: Στα νησιά με έως 20.000 κατοίκους, ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30%.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Επεκτείνεται η μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει για όσους διαμένουν σε μικρές κοινότητες.

Επιπλέον Μεταρρυθμίσεις

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, σε τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα προχωρήσουν: την καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, την εφαρμογή σύγχρονων Πολεοδομιών με πλήρες Κτηματολόγιο, και τη δημιουργία ενός Ενεργειακού Χάρτη για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.

Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναλυτικότερα, τα 10 βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα ακόλουθα:



1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες αλλά και επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί

Από τον επόμενο χρόνο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.

Συγκεκριμένα, η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Αντίστοιχα, κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα. Θα υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.

Εάν, πάλι, έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελος του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800. Με δύο, στα 1.200. Με τρία παιδιά, στα 2.100. Και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.

Επίσης για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39%, από 44%.

Οι αλλαγές στην κλίμακα εισοδήματος θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και οι συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τον Ιανουάριο του 2026, όταν και θα δουν την μείωση στις κρατήσεις τους.

2. Κανένας απολύτως φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί 22%, για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι τα 30 τους

Στο εξής κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για ακόμα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 30 τους, θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μείωση φόρου άνω του 50%. Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν, πάλι, το εισόδημα του φθάνει τις 20.000, το όφελος του θα είναι 2.480 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μία ακόμη μηνιαία αμοιβή της.

3. Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027

Πέφτει στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως, που ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

4. Μείωση στους φόρους ενοικίων για 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν. Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση. Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.

5. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους το 2026 και κατάργησή του το 2027

Για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους! Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.

6. Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

7. Μικρότερα τεκμήρια για 500.000 φορολογούμενους

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

8. Μέτρα για το στεγαστικό με αξιοποίηση και ακινήτων του δημοσίου.

Θα χτισθούν 2.000 διαμερίσματα σε τρία πρώην στρατόπεδα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία

Πρώτη κίνηση η παραχώρηση 3 στρατοπέδων, ένα στο Μοσχάτο, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και το τρίτο στην Πάτρα (στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη). Σε αυτά θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα με προοπτική το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

9. Ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων στην άμυνα και την κατασκευή οχημάτων

Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, με σκοπό να προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και τη βιομηχανία της, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών-μελών.

10. Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση των αδειοδοτήσεων με αιχμή τις επενδύσεις στο χώρο της Βιομηχανίας. Σύντομα τελειώνουν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για βιομηχανία και τουρισμό. Παράλληλα, εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης, ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει επιπλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με ενεργοποίηση από το 2026 ενώ 50 εκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για το ταμείο καινοτομίας φαρμάκων. Ταυτόχρονα ξεκινούν, οι χρηματοδοτήσεις 2 νέων ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Εκσυγχρονισμού: 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων. Ακόμη 200 εκατομμύρια για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Και επιπλέον 300 εκατομμύρια ως ξεκίνημα για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με νέα πράσινα πλοία.

Διαβάστε επίσης