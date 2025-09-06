Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα που αποτελεί δίχτυ προστασίας για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες», είναι το σύνθημα της 89ης ΔΕΘ, όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, λίγο πριν την ομιλία του πρωθυπουργού.

Τα πιο δυνατά σημεία της ομιλίας του είναι ότι μηδενίζεται ο φόρος για νέους έως 25 ετών ενώ υπάρχουν και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά. Ταυτόχρονα μειώνονται τα τεκμήρια.

Ανακοίνωσε παράλληλα το μηδενισμό από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε χωριά και της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, αλλά και μείωση 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Τα πολιτικά μηνύματα

Σε πολιτικό επίπεδο ο κ. Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική της κυβέρνησής του χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «παθογένειες που δεν ξεριζώθηκαν ούτε από την κυβέρνησή μας». «Αλλά εμείς απαντούμε με πράξεις. Ήδη ανακτώνται 22 εκατομμύρια από χιλιάδες ύποπτες υποθέσεις», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μια λάθος κυβέρνηση».

«Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης, ο πήχης των φιλοδοξιών μας παραμένει ψηλά. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ ότι εμείς είμαστε καλοί γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι» ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα χρησιμοποιήσω έναν μπασκετικό όρο. Να ιδρώνουμε την φανέλα». Σημείωσε δε ότι οι πολίτες «θέλουν να μας βλέπουν να προσπαθούμε καθημερινά και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας».

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις», είπε επικαλούμενος μια κρητική παροιμία.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε συναίνεση προκειμένου να μην υπάρχει τοξικό κλίμα και τόνισε ότι «Η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε και μια έκφραση του Παύλου Μπακογιάννη: «Είμαστε η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη. Ο Παύλος Μπακογιάννης είχε πει αν στην πολιτική γκρεμίζονται γέφυρες, τότε κανείς δε θα μπορεί να γυρίσει πίσω».

Ταυτόχρονα άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας:

«Αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των υπόλοιπων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών. Ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της».

Το οικονομικό σκέλος

Η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, τόνισε, επισημαίνοντας ότι «η χώρα των παλιών μνημονίων παρουσιάζει από τους μεγαλύτερους αριθμούς αύξησης του ΑΕΠ».

«Ξέρουμε ότι πολλοί συμπολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα» σημείωσε, τονίζοντας πως κεντρική προτεραιότητα είναι η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Στάθηκε, δε, στην επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας, συγκρίνοντας τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας και της Γαλλίας.

«Έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους και να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες» επεσήμανε.

Σημείωσε ότι το μέρισμα της ανάπτυξης είναι αναγκαίο να επιστρέφει στους πολίτες και πρόσθεσε πως η ισχυρή ανάπτυξη και τα πάταξη της φοροδιαφυγής φέρνουν έσοδα.

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω»

«Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, θέλει και πόρους» ανέφερε και τόνισε πως «εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και εκπτώσεις στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η απόφασή του είναι να πατήσει η χώρα «γκάζι» ώστε «το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξη μια νέα τετραετία». Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι δυνατότητες της οικονομίας μέσα από τις αλλαγές που έχουν επέλθει επιτρέπουν την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές κάθε Νοέμβριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αλλά και τις αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των διπλωματών.

«Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία», τόνισε και επεσήμανε πως πάνω στη δημοσιονομική σταθερότητα στηρίζεται όλο το πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία» επεσήμανε.

Υπενθύμισε επίσης ότι καταβλήθηκαν έκτακτα επιδόματα όταν οι καταστάσεις το επέβαλαν.

Θα στηρίξουμε τους "αδικημένους"

«Όμως τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης» τόνισε, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση ύψους 1,6 δισ. ευρώ που ανακουφίζει 4 εκατ. πολίτες.

Μείωση φορολογίας

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί».

«Και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες. Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 παιδιά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους. Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

*ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

*Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

*Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο.

Είπε επίσης ότι οι νέοι από 25 έως 30 ετών θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 9%.

Τι είπε για 13ο μισθό στο δημόσιο

«Εξετάσαμε απλοϊκές ιδέες όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο. Όμως αποφασίσαμε ότι η δική μας πρόταση είναι πιο δίκαιη καθώς αφορά περισσότερο κόσμο. Από την άλλη πλευρά, στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων

Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Μίλησε για ρύθμιση που αφορά περίπου 150.000 ακινήτων, οι οποίοι θα δουν σημαντικό όφελος.

Τόνισε, δε, ότι το πραγματικό μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Όπως τόνισε, αφού μειώνεται η φορολογία και είναι μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, έχουν κίνητρο τόσο οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα πραγματικά ποσά. «Όταν αυτό συμβεί, είμαι ανοικτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις φόρων» τόνισε.

Αναφέρθηκε, δε, σε προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί για τη στέγαση, ενώ τόνισε πως θα αποδοθούν στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι:

Από το 2026 μειώνεται στο μισό και από το 2027 μηδενίζεται για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων, οπουδήποτε στην επικράτεια.

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Διπλασιασμός έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων, προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις στην άμυνα.

Απλούστευση αδειοδότησης με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία, παράλληλα με δράσεις για ενίσχυση εξωστρέφειας.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις όπως τις απαρίθμησε έχουν ως εξής:

*Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

*Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

*Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

*Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Παρεμβάσεις για τα ενοίκια

Ο πρωθυπουργός μίλησε για χαμηλότερο φορολογικό συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 - 24.000 ευρώ και τόνισε ότι αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων.

«Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία», είπε στην ομιλία του.

Συνταξιούχοι

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2026 η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό και το 2027 καταργείται.

Έκανε λόγο για πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους – πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.

Είπε επίσης ότι μειώνονται μεσοσταθμικά κατά περίπου 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και οχήματα για 500.000 φορολογούμενους.

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες

Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Είπε επίσης πως όταν υπάρχει βούληση, το κράτος τα βάζει με κάποιον όσο ισχυρός κι αν είναι και αναφέρθηκε σε επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μίλησε, δε, για αλλαγές στο βαθύ κράτος, φέροντας ως παραδείγματα, μεταξύ άλλων, το gov.gr, αλλά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Ως εδώ με τα βαρίδια του χτες και όσους θέλουν να τα συντηρούν στο σήμερα», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία μάχη με το παρελθόν».

