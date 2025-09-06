ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 89η ΔΕΘ.

Ειδικότερα, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Πίνακας με τους νέους συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος

Εισόδημα Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος Συντελεστές 2025 Συντελεστές 2026 Από Έως 0 Τέκνα 1 Τέκνο 2 Τέκνα 3 Τέκνα 4 Τέκνα 10.000 9% 9% 9% 9% 9% 0% 10.000,01 20.000,00 22% 20% 18% 16% 9% 0% 20.000,01 30.000,00 28% 26% 24% 22% 20% 18% 30.000,01 40.000,00 36% 34% 34% 34% 34% 34% 40.000,01 60.000,00 44% 39% 39% 39% 39% 39% >60.0000 44% 44% 44% 44% 44% 44%

Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.