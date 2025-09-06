ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026
Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους, ενώ προβλέπεται επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί
«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 89η ΔΕΘ.
Ειδικότερα, για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
- από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
- ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
- ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
Πίνακας με τους νέους συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος
Εισόδημα
Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος
Συντελεστές 2025
Συντελεστές 2026
Από
Έως
0 Τέκνα
1 Τέκνο
2 Τέκνα
3 Τέκνα
4 Τέκνα
10.000
9%
9%
9%
9%
9%
0%
10.000,01
20.000,00
22%
20%
18%
16%
9%
0%
20.000,01
30.000,00
28%
26%
24%
22%
20%
18%
30.000,01
40.000,00
36%
34%
34%
34%
34%
34%
40.000,01
60.000,00
44%
39%
39%
39%
39%
39%
>60.0000
44%
44%
44%
44%
44%
44%
Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους
«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός καν ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.