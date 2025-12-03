Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Newsbomb

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αναπηρικής κοινότητας, με τους οποίους συζήτησε την πορεία του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη βοήθεια των ΑμεΑ, με αφορμή τη σημερινή (03/12) Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη για τα βήματα που έχει κάνει σε αυτό το πεδίο».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «καθρέφτης για την πρόοδο μίας χώρας είναι και η φροντίδα για τους πολίτες της με αναπηρία. Τα μέτρα ξεδιπλώνονται διαρκώς, καθώς μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Αλλά και με έναν απολογισμό ο οποίος νομίζω ότι τιμά έμπρακτα τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 0-2: Το "καθαρίζει" ο Ταρέμι

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο στη Φθιώτιδα - Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

14:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος Ρομά που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα μετά από καταδίωξη

14:15ΚΟΣΜΟΣ

«Υφέρπουσα καταστροφή»: Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αύξηση των μολυσματικών ασθενειών

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και αστυνομίας έξω από το υπουργείο Μεταφορών

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα ο Εμανουέλ Μακρόν - Οι στρατηγικές συνομιλίες και το δείπνο στην «Απαγορευμένη Πόλη»

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπακογιάννης και Δήμος Αθηναίων στα... χαρακώματα για τους κάδους των σκύλων

14:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΑΛΟΣ με τον τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη! Οι τάρανδοι έτοιμοι να το σκάσουν!

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Σε λίγες ώρες η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Ποιοι ετοιμάζονται να πάνε και ποιοι θα... κάτσουν σπίτι τους

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη που συγκλονίζει τον κόσμο της τέχνης: Σχέδιο ποδιού αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο και αξίζει εκατομμύρια

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλήρωτοι φόροι 7,2 δισ. ευρώ το δεκάμηνο 2025 - Κάτω από 3,9 εκατ. οι οφειλέτες

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός φοιτητής εξαφανίζεται κοντά στο Κάστρο του Δράκουλα - Βρέθηκε μόνο το σακίδιό του

13:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Κρυστάλλινο και διαμαντένιο αυγό Fabergé πωλήθηκε σε δημοπρασία για 25.9 εκατ. ευρώ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

13:27ΕΛΛΑΔΑ

«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη»: Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους - Προσοχή σε αυτούς τους αριθμούς

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Πατρών - Κορίνθου

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

13:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο - ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Αστυνομίας σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Έκανε καυτό comeback με προκλητικό μπικίνι στα 56 της

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για τα... Χριστούγεννα της Κιμ Καρντάσιαν: «Είσαι υπερβολική και κακόγουστη, πολλοί δεν μπορούν καν να στολίσουν δέντρο»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλήση στη Βάνα Μπάρμπα για παράνομο παρκάρισμα - Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ