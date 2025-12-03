Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη βοήθεια των ΑμεΑ, με αφορμή τη σημερινή (03/12) Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα του 2025 μπορεί να είναι υπερήφανη για τα βήματα που έχει κάνει σε αυτό το πεδίο».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «καθρέφτης για την πρόοδο μίας χώρας είναι και η φροντίδα για τους πολίτες της με αναπηρία. Τα μέτρα ξεδιπλώνονται διαρκώς, καθώς μένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Αλλά και με έναν απολογισμό ο οποίος νομίζω ότι τιμά έμπρακτα τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία».