Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

Το επαναστατικό αμυντικό σύστημα λέιζερ Iron Beam του Ισραήλ θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά στις 30 Δεκεμβρίου

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο
Ο επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Ντάνι Γκολντ, ανακοίνωσε ότι το Iron Beam θα τεθεί σε λειτουργία στις 30 Δεκεμβρίου.
eurasiantimes.com
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο συναγερμός που επέφερε στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ ο 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν υπήρξε μεγαλύτερος κι από τις σειρήνες που ακούγονταν τακτικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Πολλά ιρανικά όπλα κατάφεραν να διαπεράσουν τα πολυεπίπεδα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ και να χτυπήσουν πυκνοκατοικημένες πόλεις καθώς και στρατιωτικούς στόχους υψηλής σημασίας.

Αυτή η εικόνα είχε ως αποτέλεσμα ο επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Ντάνι Γκολντ, να ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι το επαναστατικό αμυντικό σύστημα λέιζερ Iron Beam του Ισραήλ θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά στις 30 Δεκεμβρίου.

Το Iron Beam βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης για αρκετά χρόνια και το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.


Το Ισραήλ θα αναπτύξει πλήρως το Iron Beam τον Δεκέμβριο

Το Iron Beam του Ισραήλ έχει ήδη τεθεί σε δράση. Τον Ιούνιο, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο του 2024, το Iron Beam είχε καταρρίψει τουλάχιστον 40 drones που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ.

«Το Air Defense Array ανέπτυξε συστήματα λέιζερ στο πεδίο και πέτυχε ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα αναχαίτισης που έσωσαν ζωές πολιτών και προστάτευσαν εθνικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε η δήλωση. «Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που παρουσιάζει μια τεράστια επιχειρησιακή ικανότητα λέιζερ για την αναχαίτιση απειλών», δήλωσε ο Ταξίαρχος (ε.α.) Danny Gold, επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας του υπουργείου Άμυνας, ή MAFAT.

Εξηγώντας την επείγουσα ανάγκη για την ενσωμάτωση του Iron Beam, ο μηχανικός συστημάτων του Iron Beam, ο οποίος αποκαλείται Dr. Y. δήλωσε: «Το Iron Beam είναι ένα σύστημα όπλων λέιζερ υψηλής ισχύος με βάση το έδαφος, 100 κιλοβάτ, το πρώτο του είδους του στον κόσμο που εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή υπηρεσία. Το σύστημα αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην αναχαίτιση ρουκετών, βομβών όλμων και UAV σε αποστάσεις έως 10 χιλιομέτρων».

Πολύ σοβαρή οικονομική διαφορά

Το Iron Beam θα ενσωματωθεί στα συστήματα προειδοποίησης και διοίκησης και ελέγχου του Iron Dome. Όποτε εντοπίζονται εισερχόμενες αεροπορικές απειλές, το σύστημα θα αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτα αν θα εκτοξεύσει έναν πύραυλο Iron Dome αξίας 50.000 δολαρίων ή ένα λέιζερ που κοστίζει περίπου μισό δολάριο.


Ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Amir Baram, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Iron Beam θα θέσει τα θεμέλια για μια διαδικασία που θα αλλάξει τις ζώνες μάχης σε όλο τον κόσμο, μέχρι να γεμίσουν αναπόφευκτα με φθηνότερες πλατφόρμες λέιζερ.

Στην πραγματικότητα, η χρήση του Iron Beam είναι τόσο φθηνή όσο το άναμμα των φώτων, λέει χαρακτηριστικά το eurasiantimes.com.

Επομένως, το Iron Beam, ή τα όπλα λέιζερ, είναι η τέλεια λύση για την απειλή που αποτελούν τα φθηνά drone που πετούν σε χαμηλό ύψος.
Το κόστος ανά βολή του Iron Beam είναι εκατοντάδες φορές χαμηλότερο από αυτό ενός drone τύπου Shahed.

Tα υπόλοιπα βασικά πλεονεκτήματα

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το απεριόριστο βάθος του γεμιστήρα. Εάν ένας 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν εξάντλησε τα αποθέματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυραύλους αναχαίτισης, δεν θα υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί στη χρήση του Iron Beam.

Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δεκάδες αεροπορικές απειλές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς κατέκλυσε τα ισραηλινά συστήματα AD πυροβολώντας ταυτόχρονα χιλιάδες ρουκέτες και drones. Ωστόσο, το Iron Beam θα είναι καλύτερα προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.
Επιπλέον, η αναχαίτιση θα είναι πολύ ταχύτερη, καθώς το Iron Beam μπορεί να καταρρίψει τις εναέριες απειλές του εχθρού σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός.


Το Ισραήλ δεν είναι η μόνη χώρα που ασχολείται με τα όπλα λέιζερ. Η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και δοκιμών συστημάτων άμυνας λέιζερ. Ωστόσο, το Ισραήλ θα είναι η πρώτη χώρα που θα τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο της μάχης.

Το Ισραήλ αναπτύσσει επίσης το Lite Beam (ακτίνα 10 κιλοβάτ), που θα τοποθετηθεί σε οχήματα των χερσαίων δυνάμεων, και το Iron Beam M (ακτίνα 50 κιλοβάτ), που θα τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Με πληροφορίες από eurasiantimes.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο!

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

10:58LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

10:54WHAT THE FACT

Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Καμία παράταση φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία

10:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για την έκτη συνεχόμενη νίκη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12)

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη 29 ποδοσφαιριστών για το μέγα σκάνδαλο στοιχημάτων – Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

10:17ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μελέτη του ΤΕΕ για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου – Οι λύσεις που προτείνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

10:54WHAT THE FACT

Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ