Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

Ο επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Ντάνι Γκολντ, ανακοίνωσε ότι το Iron Beam θα τεθεί σε λειτουργία στις 30 Δεκεμβρίου.

Ο συναγερμός που επέφερε στις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ ο 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν υπήρξε μεγαλύτερος κι από τις σειρήνες που ακούγονταν τακτικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Πολλά ιρανικά όπλα κατάφεραν να διαπεράσουν τα πολυεπίπεδα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ και να χτυπήσουν πυκνοκατοικημένες πόλεις καθώς και στρατιωτικούς στόχους υψηλής σημασίας.

Αυτή η εικόνα είχε ως αποτέλεσμα ο επικεφαλής έρευνας και ανάλυσης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Ντάνι Γκολντ, να ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι το επαναστατικό αμυντικό σύστημα λέιζερ Iron Beam του Ισραήλ θα αναπτυχθεί επιχειρησιακά στις 30 Δεκεμβρίου.

Το Iron Beam βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης για αρκετά χρόνια και το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.



Το Ισραήλ θα αναπτύξει πλήρως το Iron Beam τον Δεκέμβριο

Το Iron Beam του Ισραήλ έχει ήδη τεθεί σε δράση. Τον Ιούνιο, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο του 2024, το Iron Beam είχε καταρρίψει τουλάχιστον 40 drones που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ.

Israel’s “Iron Beam” laser defense system is ready for full operational deployment.

Costs a few dollars per interception instead of almost $100,000 today.

Let’s go!?? pic.twitter.com/AmtCnPDG27 — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) November 18, 2025

«Το Air Defense Array ανέπτυξε συστήματα λέιζερ στο πεδίο και πέτυχε ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα αναχαίτισης που έσωσαν ζωές πολιτών και προστάτευσαν εθνικά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε η δήλωση. «Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που παρουσιάζει μια τεράστια επιχειρησιακή ικανότητα λέιζερ για την αναχαίτιση απειλών», δήλωσε ο Ταξίαρχος (ε.α.) Danny Gold, επικεφαλής της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης Άμυνας του υπουργείου Άμυνας, ή MAFAT.

Εξηγώντας την επείγουσα ανάγκη για την ενσωμάτωση του Iron Beam, ο μηχανικός συστημάτων του Iron Beam, ο οποίος αποκαλείται Dr. Y. δήλωσε: «Το Iron Beam είναι ένα σύστημα όπλων λέιζερ υψηλής ισχύος με βάση το έδαφος, 100 κιλοβάτ, το πρώτο του είδους του στον κόσμο που εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή υπηρεσία. Το σύστημα αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην αναχαίτιση ρουκετών, βομβών όλμων και UAV σε αποστάσεις έως 10 χιλιομέτρων».

Πολύ σοβαρή οικονομική διαφορά

Το Iron Beam θα ενσωματωθεί στα συστήματα προειδοποίησης και διοίκησης και ελέγχου του Iron Dome. Όποτε εντοπίζονται εισερχόμενες αεροπορικές απειλές, το σύστημα θα αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτα αν θα εκτοξεύσει έναν πύραυλο Iron Dome αξίας 50.000 δολαρίων ή ένα λέιζερ που κοστίζει περίπου μισό δολάριο.



Ο γενικός διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Amir Baram, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Iron Beam θα θέσει τα θεμέλια για μια διαδικασία που θα αλλάξει τις ζώνες μάχης σε όλο τον κόσμο, μέχρι να γεμίσουν αναπόφευκτα με φθηνότερες πλατφόρμες λέιζερ.

Στην πραγματικότητα, η χρήση του Iron Beam είναι τόσο φθηνή όσο το άναμμα των φώτων, λέει χαρακτηριστικά το eurasiantimes.com.

Επομένως, το Iron Beam, ή τα όπλα λέιζερ, είναι η τέλεια λύση για την απειλή που αποτελούν τα φθηνά drone που πετούν σε χαμηλό ύψος.

Το κόστος ανά βολή του Iron Beam είναι εκατοντάδες φορές χαμηλότερο από αυτό ενός drone τύπου Shahed.

Tα υπόλοιπα βασικά πλεονεκτήματα

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το απεριόριστο βάθος του γεμιστήρα. Εάν ένας 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν εξάντλησε τα αποθέματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυραύλους αναχαίτισης, δεν θα υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί στη χρήση του Iron Beam.

Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δεκάδες αεροπορικές απειλές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς κατέκλυσε τα ισραηλινά συστήματα AD πυροβολώντας ταυτόχρονα χιλιάδες ρουκέτες και drones. Ωστόσο, το Iron Beam θα είναι καλύτερα προετοιμασμένο για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Επιπλέον, η αναχαίτιση θα είναι πολύ ταχύτερη, καθώς το Iron Beam μπορεί να καταρρίψει τις εναέριες απειλές του εχθρού σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός.



Το Ισραήλ δεν είναι η μόνη χώρα που ασχολείται με τα όπλα λέιζερ. Η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και δοκιμών συστημάτων άμυνας λέιζερ. Ωστόσο, το Ισραήλ θα είναι η πρώτη χώρα που θα τα χρησιμοποιήσει στο πεδίο της μάχης.



Το Ισραήλ αναπτύσσει επίσης το Lite Beam (ακτίνα 10 κιλοβάτ), που θα τοποθετηθεί σε οχήματα των χερσαίων δυνάμεων, και το Iron Beam M (ακτίνα 50 κιλοβάτ), που θα τοποθετηθεί σε φορτηγά.

Με πληροφορίες από eurasiantimes.com

Διαβάστε επίσης