Νέο πυραυλικό σύστημα για το Πυροβολικό -από το Ισραήλ- αποκτά η Ελλάδα αντικαθιστώντας τα MLRS

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμβάσεων εισάγεται σήμερα Πέμπτη προς συζήτηση και έγκριση η πρόθεση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποκτηθεί νέο πυραυλικό πυροβολικό σύστημα ισραηλινής προέλευσης, πρόγραμμα που αναμένεται να κοστίσει 691 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να ενταχθεί στην σχεδιαζόμενη «ασπίδα του Αχιλλέα», όπως αποκαλείται το σύστημα αντυπυραυλικής και αντιαεροπορικής προστασίας.

Η προμήθεια του συστήματος «PULSE» που κατασκευάζει η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Elbit, αφού περάσει από την σημερινή απόρρητη συνεδρίαση της επιτροπής εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων, αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας για να προχωρήσει η συμβασιοποίηση και η ενεργοποίηση του συμβολαίου με διακυβερνητική συμφωνία Ελλάδος - Ισραήλ.

Το ισραηλινό σύστημα πυραυλικού πυροβολικού «PULSE» της Elbit έχει βεληνεκές περίπου 300 χιλιόμετρα και αναμένεται να αντικαταστήσει τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα MLRS της Lockheed Martin που βρίσκονται σε υπηρεσία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από το 1998. Τα MLRS έχουν λίγο μικρότερο βεληνεκές από τα PULSE και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ικανό απόθεμα ανταλλακτικών και σημαντικό φόρτο βλημάτων. Στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων τα MLRS θεωρούνται αξιόπιστο σύστημα με σημαντική προϋπηρεσία και συνεπώς μεγάλη τεχνογνωσία στον χειρισμό και τη συντήρησή τους. Τα MLRS βρίσκονται σε υπηρεσία και στον αμερικανικό στρατό και η Ουάσιγκτον αυτή την εποχή ολοκληρώνει πρόγραμμα αναβάθμισής τους για την αύξηση του βεληνεκούς τους στα 491 χιλιόμετρα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν μετά την προμήθεια των ισραηλινών PULSE τα αμερικανικά MLRS που βρίσκονται σε λειτουργία στον ελληνικό στρατό θα μεταπωληθούν ή θα τεθούν σε μακρά αποθήκευση.

Το πυραυλικό αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα MLRS Eurokinissi

Με αφορμή την απόφαση για προμήθεια των ισαρηλινών συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULSE στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι «η ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται και θα υλοποιηθεί με γοργούς ρυθμούς.