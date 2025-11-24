Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

Μια ύποπτη πτήση που καταγράφηκε πάνω από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ενίσχυσε τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα χρησιμοποιεί ένα μυστηριώδες drone που μιμείται το βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα στρατιωτικών αναλύσεων Military Watch, το drone, που εντοπίστηκε κοντά στο νησί Χαϊνάν, αντέγραψε δύο διαφορετικά διακριτικά κλήσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας, τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι το Πεκίνο δοκιμάζει τακτικές εξαπάτησης.

Το περιστατικό της 19ης Νοεμβρίου

Ένα αεροσκάφος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, που πιστεύεται ότι αποτελεί μη επανδρωμένη πλατφόρμα, μιμήθηκε την ταυτότητα του βρετανικού Eurοfighter της Βασιλικής Αεροπορίας, ZK334, και το διακριτικό YILO2400, ενώ επιχειρούσε γύρω από το νησί Χαϊνάν στις 19 Νοεμβρίου, γράφει το δημοσίευμα.

Η ταχύτητα και το υψόμετρο του αεροσκάφους υποδηλώνουν ότι μπορεί να ήταν αεροσκάφος μέσου υψομέτρου για σκοπούς πληροφοριών ή επιτήρησης, με την απουσία ταχείας επιτάχυνσης ή απότομων αναβάσεων να είναι μεταξύ των ενδείξεων για αυτό. Η επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δοκιμαστούν σχέδια μίμησης αεροσκαφών του εχθρού ή τρίτων κατά τη διάρκεια μαχών, με σκοπό να προκαλέσουν σύγχυση στις εχθρικές προσπάθειες στόχευσης, κάτι που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από χώρες για να εξαπολύσουν απροσδόκητες επιθέσεις.

Ένα παλιότερο παράδειγμα δημιουργίας σύγχυσης

Ένα αξιοσημείωτο προηγούμενο παράδειγμα ήταν η μίμηση των αμερικανικών μαχητικών F-15 από τα F-15 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στα τέλη της δεκαετίας του 2010, ώστε να μπορέσουν να εξαπολύσουν απροσδόκητες επιθέσεις σε συριακούς στόχους μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας και του Ιράκ.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επεκτείνει σημαντικά την προηγουμένως πολύ περιορισμένη παρουσία τους στον Δυτικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών των χωρών του δυτικού κόσμου να διατηρήσουν μια ισορροπία δυνάμεων που ευνοεί τη Δύση στην περιοχή, ενόψει της ταχείας βελτίωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με την αποστολή πεζοναυτών, πολεμικών πλοίων, Eurofighters και διαφόρων αεροσκαφών υποστήριξης στην Ιαπωνία, με το Λονδίνο να δεσμεύεται να υποστηρίξει οποιαδήποτε πιθανή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βόρειας Κορέας το 2017 χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνάμεις.

Τον Αύγουστο, ένα βρετανικό αεροπλανοφόρο της κλάσης Queen Elizabeth συμμετείχε σε μια υψηλού προφίλ επίδειξη της ναυτικής δύναμης των συμμάχων στη Βόρεια Θάλασσα των Φιλιππίνων με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Νωρίτερα τον Αύγουστο, βρετανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35B αναπτύχθηκαν για κοινές ασκήσεις με ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές αεροπορικές μονάδες στο πλαίσιο της επιχείρησης Hightower.





