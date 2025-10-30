Αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Βρετανίας - Τουρκίας για τα Eurofighter

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είπε ότι οι στρατοί θα γίνουν ισχυρότεροι χρησιμοποιώντας κοινές πλατφόρμες και ότι οι διμερείς σχέσεις θα αναπτυχθούν επίσης με αυτόν τον τρόπο.

Αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Βρετανίας - Τουρκίας για τα Eurofighter
Από την στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία των κυβερνήσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, έπειτα από την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στη γειτονική μας χώρα, το ζήτημα που παρέμενε αδιευκρίνιστο ήταν οι λεπτομέρειες του deal.

Σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας σε ερωτήσεις του Τύπου. Σημείωσε τι περιλαμβάνεται στη σύμβαση για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter που υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου, αναφέροντας τα εξής:

Στις 27 Οκτωβρίου 2025, υπογράφηκε σύμβαση με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την προμήθεια νέων αεροσκαφών Eurofighter Typhoon παραγωγής, εξοπλισμού και διαφόρων πυρομαχικών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Το κόστος του έργου για τα 20 νέα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon παραγωγής, τον εξοπλισμό αποστολής και διάφορους τύπους και ποσότητες πυρομαχικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της προμήθειας ανέρχεται σε περίπου 5,4 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες .

Συνεχίζονται οι εργασίες για τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα προμηθευτούν οι τουρκικές δυνάμεις από το Κατάρ και το Ομάν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Διοίκησης της Πολεμικής μας Αεροπορίας .

Τι είπε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Σε χθεσινή ανάλυση το Newsbomb έγραφε ότι η συμφωνία για τα Eurofighter μπορεί να είναι η «Κερκόπορτα» για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, δεδομένης και της παρέλασης Ευρωπαίων ηγετών μέσα σε λίγες μέρες από την χώρα. Δεδομένης και της σημερινής επίσκεψης του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς.

Αν κρίνει κανείς από τα λεγόμενα του υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά....

Ο Λουκ Πόλαρντ, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter Typhoon θα ενισχύσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, λέγοντας: «Αυτή η σχέση είναι ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ».

Ο Πόλαρντ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφου του πρακτορείου Anadolu (AA) σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτει την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon σημειώνοντας ότι η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύο ισχυροί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. «Ζούμε σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών. Όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απειλές. Αυτό θα ενισχύσει επίσης την αποτρεπτική μας δράση. Θα πετάξουμε τα ίδια αεροσκάφη χρησιμοποιώντας τις ίδιες πλατφόρμες, θα εκπαιδεύσουμε μαζί, θα προμηθευτούμε μαζί και θα αναπτύξουμε τις πλατφόρμες μαζί τα επόμενα χρόνια», επισήμανε.

Ο Πόλαρντ υπογράμμισε ότι όχι μόνο η Τουρκία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει ασφαλέστερο με την απόκτηση αεροσκαφών Typhoon από την Τουρκία. «Είμαι ακόμη πιο ενθουσιασμένος που οι αεροπορικές μας δυνάμεις συνεργάζονται ακόμη πιο στενά. Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, ο τρόπος για να διατηρήσουμε τους λαούς μας ασφαλείς και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ασφαλείς είναι να αναλάβουμε δράση. Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο κάνουν ακριβώς αυτό. Αυτή η σχέση αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Ο Πόλαρντ τόνισε την ανάγκη οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, λέγοντας: «Η αύξηση των αμυντικών δαπανών όχι μόνο θα έκανε τους στρατούς μας ισχυρότερους, αλλά θα αποτρέψει και την επιθετικότητα εναντίον μας. Κοιτάζοντας τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, κοιτάζοντας την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουμε νέες απειλές. Καθώς ξοδεύουμε περισσότερα για την άμυνα, πρέπει να το κάνουμε σωστά».

Τόνισε δε ότι οι στρατοί θα γίνουν ισχυρότεροι χρησιμοποιώντας κοινές πλατφόρμες και ότι οι διμερείς σχέσεις θα αναπτυχθούν επίσης με αυτόν τον τρόπο.

Ο Πόλαρντ τόνισε ότι η συμφωνία των 20 αεροσκαφών Eurofighter με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αφορά μόνο το εμπόριο αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι έχουν αναδυθεί νέες ευκαιρίες για εταιρείες και από τις δύο χώρες.

